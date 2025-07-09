Isparta'da 2025 Müdürlükler Arası Futbol Kupası Turnuvası Sonuçlandı - Son Dakika
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Isparta'da 2025 Müdürlükler Arası Futbol Kupası Turnuvası Sonuçlandı

Isparta\'da 2025 Müdürlükler Arası Futbol Kupası Turnuvası Sonuçlandı
09.07.2025 17:24  Güncelleme: 17:26
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Isparta Belediyesi'nin düzenlediği 2025 Müdürlükler Arası Futbol Başkanlık Kupası Turnuvası, final maçında BİLKES'in İtfaiye Müdürlüğü'nü 5-3 yenmesiyle sona erdi. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, sporun gençler üzerindeki önemine dikkat çekti ve kaybeden takımlara da ödüller verildi.

Isparta Belediyesi 2025 Müdürlükler Arası Futbol Başkanlık Kupası Turnuvası, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü karma takımı BİLKES ile İtfaiye Müdürlüğü arasında oynanan final maçıyla sona erdi. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in de tribünden takip ettiği maçta İtfaiye Müdürlüğü'nü 5-3 yenen BİLKES şampiyon oldu.

Isparta Belediyesi 2025 Müdürlükler Arası Futbol Başkanlık Kupası Turnuvası bu yıl 15 takım ve 210 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Isparta Belediyesi Emre Spor Kompleksi'nde oynanan maçların ardından Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ile İmar Müdürlüğü üçüncülük için karşılaşırken, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü karma takımı BİLKES ile İtfaiye Müdürlüğü final maçında rakip oldu.

İmar Müdürlüğü'nü 3-0'lık skorla yenen Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü turnuvanın üçüncüsü olurken, kıyasıya geçen final maçında BİLKES, İtfaiye Müdürlüğü'nü 5-3 yendi. Bu skorla 2025 Müdürlükler Arası Futbol Başkanlık Kupası Turnuvası'nın şampiyonu BİLKES oldu.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, final maçını tribünden çocuklar ve seyircilerle birlikte takip etti. Maçın ardından kupa töreni düzenlendi. Törende Isparta Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Ramazan Çapan, spora ve sporcuya verdiği desteklerden dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e plaket takdim etti.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, sporun insan hayatında çok önemli bir yeri olduğunu belirterek, sporun önemli bir özelliğinin de gençleri, kötü alışkanlıklardan uzak tutması olduğunu dile getirdi. Sporla ilgilenmeyen çocukların teknoloji bağımlılığına yönelebileceğini ifade eden Başkan Başdeğirmen, "Spora daha çok önem verilmesi gerekir. Göreve ilk geldiğimizde mahallelere 22 semt sahası yaptık. 2 tane UEFA standartlarında saha yaptık. 3 kapalı spor salonu, 3 gençlik merkezi ve bir tane yüzme havuzu yaptık. Önümüzdeki günlerde 10 semt sahası, voleybol sahası, basketbol sahası ile tenis kortları ihalesine çıkıyoruz. Birçok şehirde olmayan çocuklarımızla vakit geçirebileceğimiz, zamanımızı en iyi şekilde değerlendirebileceğimiz çok güzel alanlarımız var. Bizim konumumuzda olan illerde bulunmayan altyapılarımız var. Bunları değerlendirmemiz gerekiyor" dedi.

Şehrin profesyonel futbol takımı olan Ispartaspor'un her zaman yanında olduğunu kaydeden Başdeğirmen, "Takımımızın sonuna kadar yanındayız. Amatör kulüplerimize biz göreve gelene kadar verilmeyen hizmetlerin yüzlerce katını vererek onları canlı tutmaya çalışıyoruz. Köy, ilçe ve beldelerde de hangi takımın bize ihtiyacı varsa, resmi bir kulüpse onlara da destek veriyoruz" diye konuştu.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta'nın son yıllarda spor alanında dünyada da başarılara imza attığını söyleyerek, Isparta Belediyesi halter milli sporcusu Fatmagül Çevik'in dünya şampiyonu olduğunu hatırlatarak, "Belediye olarak birçok sporcumuzu destekliyoruz" dedi.

Konuşmanın ardından turnuvaya katılan ve dereceye giren takımlara plaketleri ile madalyaları verilirken, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen çocuklara forma hediye etti. Başdeğirmen, 2025 Müdürlükler Arası Futbol Başkanlık Kupası Turnuvası'nı üçüncü tamamlayan Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, ikinci olan İtfaiye Müdürlüğü ve şampiyon BİLKES'in kupalarını verdi. Turnuva hatıra fotoğrafıyla sona erdi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Son Dakika

Son Dakika Spor Isparta'da 2025 Müdürlükler Arası Futbol Kupası Turnuvası Sonuçlandı - Son Dakika

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