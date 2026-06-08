Uluslararası Gül Festivali'nde spor coşkusu zirveye ulaştı - Son Dakika
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Uluslararası Gül Festivali'nde spor coşkusu zirveye ulaştı

Uluslararası Gül Festivali\'nde spor coşkusu zirveye ulaştı
08.06.2026 14:28  Güncelleme: 14:32
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Isparta'da düzenlenen Uluslararası Gül Festivali kapsamında 32 kilometrelik koşu yarışı yapıldı. Her yaştan sporcunun katıldığı yarışlarda dereceye girenlere ödülleri verildi. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, gelecek yıl daha geniş katılım hedeflediklerini belirtti.

Türkiye'nin gül bahçesi olarak bilinen Isparta'da bu yıl büyük bir coşku ile kutlanan Uluslararası Gül Festivali, spor etkinlikleriyle de renkli görüntülere sahne oldu. Festival kapsamında düzenlenen koşu yarışları, her yaştan sporcunun katılımıyla büyük ilgi görürken, yarışların ardından dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Isparta Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Gül Festivali'nin 3. gününde çeşitli spor etkinlikleri düzenlendi. Festival kapsamında düzenlenen koşu yarışları, her yaştan sporcunun katılımıyla büyük ilgi gördü. Sporcular Andık Deresi Bezirgan Şelalesi'nden başlayan yarışlar öncesi antrenmanlarını yaptı. Antrenman anında Andık Deresi yanındaki dağın zirvesine serilen Türk Bayrağı büyük beğeni topladı. Antrenman sonrası tüm sporcular başlangıç noktasında yarışın başlamasını bekledi. Yarışın başlama sireni ile başlamasının ardından onlarca sporcu, Isparta'nın doğal güzellikleri eşliğinde dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Yarışların ardından festival alanında ödül töreni düzenlendi. Ödül töreni öncesi Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen festival alanındaki stantları ziyaret etti, festivaldeki esnaflarla sohbet etme fırsatı buldu. Alandaki çocuklar Başdeğirmen çiftine yoğun ilgi gösterdi.

Şükrü Başdeğirmen: "Önümüzdeki yıllarda yurt dışındaki bütün dostlarımı da buraya davet edeceğim"

Ardından ödül töreni geçildi. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, yarışlara katılan 77 yaşındaki demir adam lakaplı Ali Bıdı ile bir süre sohbet etti. 77 yaşındaki Yarışçı Ali Bıdı'nın birçok ödüllerinin olduğunu belirten Başkan Başdeğirmen, 32 kilometrelik festival yarışındaki azmi için kendisine teşekkür etti. 77 yaşındaki Ali Bıdı da, "Nerede yarış, orada barış diyerek geliyorum. Bu organizasyonu düzenleyen başkanımız Şükrü Başdeğirmen'e çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki yıllarda yurt dışındaki bütün dostlarımı da buraya davet edeceğim. Herkese hayırlı günler diliyorum" dedi. Konuşmaların ardından Ali Bıdı'ya ödüllerini Başkan Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen verdi. Ardından, genel klasmanlarda dereceye giren ilk 10 sporcuya hediyeleri ve hediye çekleri takdim edildi.

"Önümüzdeki sene çok daha fazla sporcumuzu burada ağırlamak istiyoruz"

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Uluslararası Gül Festivali kapsamındaki 32 kilometrelik koşu yarışını tamamlayan 533 sporcuyu kutlayarak, gelecek yıl Isparta'da daha geniş katılımlı bir organizasyon hedeflediklerini söyledi. Başkan Başdeğirmen, "533 sporcumuz 32 kilometre koşu yarışını tamamladı. Değişik kategorilerde sporcularımız ödüllerini aldılar. İnşallah önümüzdeki sene çok daha fazla sporcumuzu burada ağırlamak istiyoruz. Ben dereceye giren sporcularımızı tebrik ediyorum. Önümüzdeki yıla tekrar sağlıklı bir şekilde bu müsabakalara sizleri bekliyoruz inşallah" dedi.

Ödül töreni, hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Uluslararası Gül Festivali'nde spor coşkusu zirveye ulaştı - Son Dakika

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