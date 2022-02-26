ISSF Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası yarın başlıyor - Son Dakika

ISSF Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası, yarın Mısır'da başlayacak.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Kahire'deki organizasyonda Türkiye'yi Ömer Akgül (10 metre havalı tüfek erkekler), Gülşen Delen (10 metre havalı tüfek kadınlar), Yusuf Dikeç (10 metre havalı tabanca erkekler), İsmail Keleş (10 metre havalı tabanca erkekler), Serdar Demirel (10 metre havalı tabanca erkekler), Yasemin Beyza Yılmaz (10 metre havalı tabanca kadınlar), Şevval İlayda Tarhan (10 metre havalı tabanca kadınlar/ 25 metre spor tabanca), Özgür Varlık (25 metre rapid tabanca erkekler) temsil edecek.

Dünya Kupası 8 Mart Salı günü sona erecek.