İstanbul, 2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yapacak
Ülkemiz, 3-9 Ağustos'ta Burhan Felek Spor Kompleksi'nde şampiyonaya ev sahipliği yapacak.
İstanbul, 2026 Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.
Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 2026 Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası,3-9 Ağustos tarihlerinde Burhan Felek Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek.
Organizasyonda madalya mücadelesi verecek 7'si kadın 15 milli sporcu şöyle:
Kadınlar: İlke Özyüksel Mihrioğlu, Sıdal Aslan, Tulya Kesebir, Ebrar Çalışkan, Yaren Kalender, Tuana Özgür, Zeynep Ay
Erkekler: Buğra Ünal, Eren Kıvanç Taşyaran, Muhammed Emir Kurtulan, Jan Demir Vurdum, Arda Meriç, Ali Akaydın, Barış Doğu Çelik ve Mehmet Doruk Özkan.
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