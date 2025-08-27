İstanbul Boğazı'ndaki yüzme yarışında kaybolan Rus yüzücünün yarış başlamadan önceki görüntüleri - Son Dakika
İstanbul Boğazı'ndaki yüzme yarışında kaybolan Rus yüzücünün yarış başlamadan önceki görüntüleri

27.08.2025 09:01
İstanbul Boğazı'nda düzenlenen 37'nci Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na katılan Rus sporcu Nikolai Svechnikov'un kaybolduğu belirlendi. 81 ülkeden 2 bin 820 sporcunun katıldığı yarış, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından düzenlendi. Yarışa katılan Svechnikov'un karaya çıkamadığı ve kaybolduğu belirlendikten sonra sahil güvenlik ekipleri tarafından arama çalışmaları başlatıldı. Öte yandan, yarış başlamadan önce Svechnikov'un vapurdaki görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul Boğazı'ndaki yüzme yarışı sonrası kaybolduğu belirlenen Rus sporcu Nikolai Svechnikov'un, yüzücülerin olduğu vapurdaki görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul Boğazı'nda 24 Ağustos'ta düzenlenen 37'nci Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na 81 ülkeden 2 bin 820 sporcunun katıldı. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından düzenlenen yarış Anadolu yakasında Kanlıca'da 10.04'te başlarken, 12.54'te Avrupa yakasındaki Kuruçeşme'de sona erdi. Dereceye girenlere törenle ödüller verildi. Yarışa katılanlardan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'un ise karaya çıkamadığı belirlendi. Polise haber verildi. Sahil Güvenlik Ekipleri arama çalışmalarına başladı.

VAPURDAKİ GÖRÜNTÜLERİ

Öte yandan Nikolai Svechnikov'un yarış başlamadan önce vapurdaki görüntüleri ortaya çıktı. Yarış başladığı sırada, vapurun güvertesinde görünen Svechnikov, bir süre yarışmacıları seyrettikten sonra kendisine yarışa katılmak üzere içeriye doğru hareket ettiği görülüyor.

Kaynak: DHA

03:39
Milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiren zam kararı Resmi Gazete’de
Milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiren zam kararı Resmi Gazete'de
07:12
Devlet hastanesindeki skandal görüntü Bakanlığı harekete geçirdi
Devlet hastanesindeki skandal görüntü Bakanlığı harekete geçirdi
