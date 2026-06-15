İstanbul'da 17 Yaş Altı Basketbol Turnuvası Devam Ediyor - Son Dakika
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İstanbul'da 17 Yaş Altı Basketbol Turnuvası Devam Ediyor

15.06.2026 23:09
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FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası öncesi İstanbul'daki turnuvanın ikinci gününde Sırbistan galip geldi.

FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında düzenlenen Uluslararası İstanbul Basketbol Turnuvası'nda ikinci gün sona erdi.

Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre, 27 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında İstanbul'un ev sahipliğinde gerçekleştirilecek FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası öncesindeki son organizasyonun ikinci gününde Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde iki müsabaka oynandı.

Günün ilk maçında Sırbistan, Romanya'yı 109-66 mağlup etti. Ay-yıldızlılar ise günün ikinci maçında Litvanya'ya 83-74 mağlup oldu.

Organizasyonda yarın saat 18.00'de Litvanya-Romanya ve 20.15'te Türkiye-Sırbistan maçları oynanacak.

Kaynak: AA

Sırbistan, İstanbul, Etkinlik, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İstanbul'da 17 Yaş Altı Basketbol Turnuvası Devam Ediyor - Son Dakika

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