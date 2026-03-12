İstanbul'da Sutopu Heyecanı - Son Dakika
12.03.2026 18:18
European Aquatics Challenger Cup Men 2025-2026 Finali, İstanbul'da başladı. 3 Türk takımı yarışıyor.

Avrupa kulüp sutopunun önemli organizasyonlarından European Aquatics Challenger Cup Men 2025-2026 8'li Final müsabakaları bugün İstanbul'da başladı.

ENKA Spor Kulübü'nün ev sahipliğinde düzenlenen organizasyon, 12-15 Mart 2026 tarihleri arasında ENKA Sutopu Havuzu'nda gerçekleştiriliyor. Avrupa kulüplerinin mücadele ettiği 8'li Final etabında, üç kulüp Türkiye'yi temsil ediyor. Üç Türk takımının birden 8'li Final'de yer alması, Türkiye'nin Avrupa kulüp sutopundaki temsil gücünü ortaya koyarken, organizasyon aynı zamanda İstanbul'da önemli bir uluslararası sutopu organizasyonuna ev sahipliği yapıyor.

Müsabakalar sonunda oynanacak yarı final ve final karşılaşmalarıyla European Aquatics Challenger Cup Men 2025-2026 sezonunun şampiyonu belirlenecek.

8'li Final'de mücadele eden takımlar:

ENKA SK - Türkiye

Galatasaray SK - Türkiye

Heybeliada SSK - Türkiye

Vitria SC - Portekiz

AVK Branik Maribor - Slovenya

EVK Zaibas - Litvanya

Sliema ASC - Malta

San Giljan ASC - Malta - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul, Spor

