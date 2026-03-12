İstanbul\'da Sutopu Heyecanı

Avrupa kulüp sutopunun önemli organizasyonlarından European Aquatics Challenger Cup Men 2025-2026 8'li Final müsabakaları bugün İstanbul'da başladı.
ENKA Spor Kulübü'nün ev sahipliğinde düzenlenen organizasyon, 12-15 Mart 2026 tarihleri arasında ENKA Sutopu Havuzu'nda gerçekleştiriliyor. Avrupa kulüplerinin mücadele ettiği 8'li Final etabında, üç kulüp Türkiye'yi temsil ediyor. Üç Türk takımının birden 8'li Final'de yer alması, Türkiye'nin Avrupa kulüp sutopundaki temsil gücünü ortaya koyarken, organizasyon aynı zamanda İstanbul'da önemli bir uluslararası sutopu organizasyonuna ev sahipliği yapıyor.
Müsabakalar sonunda oynanacak yarı final ve final karşılaşmalarıyla European Aquatics Challenger Cup Men 2025-2026 sezonunun şampiyonu belirlenecek.
8'li Final'de mücadele eden takımlar:
ENKA SK - Türkiye
Galatasaray SK - Türkiye
Heybeliada SSK - Türkiye
Vitria SC - Portekiz
AVK Branik Maribor - Slovenya
EVK Zaibas - Litvanya
Sliema ASC - Malta
San Giljan ASC - Malta - İSTANBUL
