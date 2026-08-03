İstanbul'da Pentatlon Şampiyonası Başladı - Son Dakika
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İstanbul'da Pentatlon Şampiyonası Başladı

İstanbul\'da Pentatlon Şampiyonası Başladı
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2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası İstanbul'da bayrak yarışlarıyla start aldı. Kadınlarda İsviçre, erkeklerde Fransa altın madalya kazandı. Türkiye kadınlarda 7., erkeklerde 10. oldu. Başkan Serhat Aydın, organizasyonun 2027 Avrupa Oyunları'na hazırlık olduğunu vurguladı.

İstanbul'da düzenlenen 2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası, bayrak yarışlarıyla başladı.

Burhan Felek Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen ve Türkiye'de ilk kez düzenlenen şampiyonada bayrak yarışlarında altın madalyalar sahiplerini buldu.

Eskrim, engel parkuru, yüzme ve laser run kategorilerinde yapılan yarışlar sonrası kadınlarda İsviçre, erkeklerde ise Fransa şampiyon oldu.

Kadınlarda gümüş madalyayı Macaristan, bronz madalyayı ise Rusya kazandı.

Erkeklerde ise gümüş madalyayı Litvanya, bronz madalyayı ise Çekya elde etti.

Türkiye ise kadınlarda 7'nci sırayı alırken, erkeklerde yarışı 10'uncu sırada bitirdi.

Serhat Aydın'dan "ilk" vurgusu

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Serhat Aydın, Türkiye'nin modern pentatlonda ilk kez Avrupa Şampiyonası düzenlediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Türkiye, Avrupa Büyükler Şampiyonası'nı İstanbul'da ilk defa yapıyor. Bizim bu şampiyonayı yapmamızın en büyük sebeplerinden birisi de 2027 yılında gerçekleştirilecek Avrupa Oyunları'nın ön hazırlığı olması. 22 ülkeden 153 elit sporcunun katıldığı organizasyon, bugün itibarıyla başladı. İnşallah biz de 15 sporcuyla burada madalya mücadelesi vereceğiz. Bu büyük organizasyon, Türkiye'ye Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın spora bakış açısı, Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'ın vizyoner yapısı, Bakan Yardımcımız Hamza Yerlikaya ve daha önceki dönem Modern Pentatlon Federasyonu Başkanımız ve Spor Hizmetleri Genel Müdürümüz, aynı zamanda TMOK Başkanımız Veli Ozan Çakır'ın desteği sayesinde olmuştur. İnşallah bu süreçte onların da destekleriyle beraber hem Avrupa Şampiyonamızı hem de gelecek yıl 2027 Avrupa Oyunları'nı en iyi şekilde yapmayı planlıyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor İstanbul'da Pentatlon Şampiyonası Başladı - Son Dakika

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