İstanbul Gençlikspor, EHF Kupası rövanşında 43-27 yenildiği rakibini konuk edecek

İstanbul Gençlikspor, EHF Kupası rövanşında 43-27 yenildiği rakibini konuk edecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Gençlikspor Erkek Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası 2. tur rövanşında yarın saat 14.00'te Polonya temsilcisi Rebud KPR Ostrovia'yı konuk edecek. İstanbul ekibi, turun ilk maçında rakibine deplasmanda 43-27 mağlup oldu.
İstanbul Gençlikspor Erkek Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası 2. tur rövanşında yarın Polonya temsilcisi Rebud KPR Ostrovia'yı konuk edecek.
THF Serdar Seymen Hentbol Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 14.00'te başlayacak.
İstanbul ekibi, turun ilk maçında rakibine deplasmanda 43-27 mağlup oldu.
Kaynak: AA
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