İstanbul Gençlikspor, OGM Ormanspor'u 76-71 yenip lige galibiyetle başladı

İstanbul Gençlikspor, OGM Ormanspor'u 76-71 yenip lige galibiyetle başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Gençlikspor, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda OGM Ormanspor'u 76-71 mağlup etti. Bu sonuçla Gençlikspor lige galibiyetle başladı; OGM Ormanspor ise ilk haftayı mağlubiyetle kapattı.
Salon: M. Sait Zarifoğlu
Hakemler: Nihat Çetin, Ramazan Sezer Baran, Musa Onur Savaş
OGM Ormanspor: Merve Arı 7, Heal 20, Brown 8, Kübra Erat 11, Anigwe 12, Cooks 11, Derin Yaya 2, Asya Ülker, Ayşe Yılmaz
İstanbul Gençlikspor: Sevgi Tonguç 6, Damla Gezgin 6, Slocum 17, Stankovic 12, Guirantes 25, Şuğranur Sönmez, Collier 6, Özge Özışık 4
1. Periyot: 24-17
Devre: 32-35
3. Periyot: 44-61
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında İstanbul Gençlikspor, deplasmanda OGM Ormanspor'u 76-71 yendi.
Kaynak: AA
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