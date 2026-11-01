İstanbul Maratonu\'nda rekor kırıldı, Karadağ Türk şampiyon hayalini anlattı

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, İstanbul Maratonu'nun şehrin tanıtımı için önemli bir seviyeye geldiğini belirterek, "Herkesin alıştığı bir parkur oldu. Bugün de bir rekor kırıldı. Benim hayalim burada bir Türk atletin şampiyon olması. İnşallah zamanla da bunu başarmış olacağız" dedi.

'Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu' unvanını taşıyan ve Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından 'Gold Label' kategorisinde yer alan maratonda heyecan 48. kez yaşandı. Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, maratonun ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Karadağ, "Bizim çocukluğumuzda, atletizme başladığımız zaman yapılan organizasyonların en önemlilerinden biri. Aynı zamanda dünyanın iki kıtayı birbirine bağlayan tek organizasyonu. Büyük bir organizasyon oldu. İlk defa katılım 8 bin 400 kişinin üzerine çıktı. Geçen yıl 5 bin 900'dü. Yaklaşık yüzde 40'ın üzerinde maraton yarışmacısı olarak finişe gelen sporcularımız oluyor. Londra Maratonu'na 1 milyon 300 bin kişilik müracaat oluyor. Biz de bu seviyelere geldiğimiz zaman şehrin tanıtımı için de önemli bir yerlere gelmiş olacağız. Çünkü bir şehrin tanıtımında bu tarz büyük organizasyonlar önemli. Yabancıların sadece buraya gelmesiyle olmuyor, burada yaşamasıyla da oluyor. Bugün startta bir çok yabancı diplomat da vardı. Onları bile çekmeye başladık. Biz ülkemizi ve bu şehrimizi tanıtmak için yapılması gerekenlerin başında bunun olduğunun bilincindeyiz. Elimizden geldiğince bu yarışın daha iyi olması için yardımcı olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Hayalim burada bir Türk atletin şampiyon olması"

İstanbul Maraton'un eski zamanlarda başladığını hatırlatan Başkan Karadağ, "Cumhurbaşkanımız o zamanlar belediye başkanıydı. O zamanlar beraber yaptığımız bir takım çalışmalar vardı. Bir ara iki köprüyü birden geçme durumu oldu. Organizasyon olarak zor bir parkurdu. Şu anki parkur kolay olmamakla beraber herkesin alıştığı bir parkur oldu. Bugün de bir rekor kırıldı. Benim hayalim burada bir Türk atletin şampiyon olması. İnşallah zamanla da bunu başarmış olacağız" diye konuştu.