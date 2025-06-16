İstanbul Park el değiştirdi

Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapması için 2003 yılında temeli atılan ve yaklaşık 160 milyon dolara mal olan İstanbul Park'ta pist ihalesinin iptal kararının Danıştay tarafından da onanmasıyla, son kiracı Lale Cander'in şirketi İstanbul Park'tan tahliye edilmişti. Pistin Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Gençlik ve Spor Bakanlığı'na devredilmesi beklenirken, Spor Bakanlığı'nın pistin yönetimini de Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'na (TOSFED) vereceği iddia edilmişti.

Üçlertoprağı, ilk etapta tadilat ve renovasyon çalışmalarının yapılacağını, tüm branşlarda yarışlar düzenleneceğini açıkladı. Uluslararası yarışların sayısını arttırmak istediklerini söyleyen Üçlertoprağı, pist günlerini pist yarışlarıyla aynı günlerde düzenlemeyi planladıklarını belirtti.

"KAMUNUN ERİŞİMİNE AÇACAĞIZ"

"Pistin altyapı sorunları var, bakımsızlıktan kaynaklı, ilk aşamada etüt çalışması yapacağız ve renovasyon süreci başlayacak" diyen TOSFED Başkanı "Tüm branşlarda organizasyonlara başlamak istiyoruz. Uluslararası yarış ziyaretleri olacak, bu sayıyı artırmak istiyoruz. Hobi amaçlı piste erişim konusunda sıkıntılar yaşanıyordu, pist günleri düzenlemeyi sürdüreceğiz bu kapsamda, sürdürülebilir ve ticari amaç gütmeden maliyetler neticesince kamunun erişimine açacağız" diye ekledi.

Üçlertoprağı basın toplantısında "Sponsorluk görüşmeleri devam ediyor pistin işletme maliyetlerini karşılamak adına, ticari kiralamalar ve işbirlikleri yapacağız. Otomotiv markalarıyla işbirlikleri ve gençlik aktiviteleri düzenlenecek. Uluslararası niteliklerde karting pisti inşa edeceğiz. Eskiden pistte listeler vardı, bu listelerde bazı isimler ve şirketler kara listeye alınarak piste erişimi engelleniyordu, biz de Tosfed olarak bu listedeydik. Ama biz pisti herkese açacağız, burası bir kamusal alandır. Togg'a ücretsiz olarka körfez pistini açtık ve otomobilin gelişimine destek olmak istedik, pistimiz başta Togg olmak üzere tüm otomotiv sanayisine açıktık" dedi.