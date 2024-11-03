İstanbul Rallisi: En Genç Şampiyon Kerem Kazaz

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İstanbul Otomobil Spor Kulübü (İSOK) tarafından organize edilen Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası tamamlandı.

İstanbul Park'ta gerçekleştirilen ve sezonun son yarışı olan Orhan Yüce 44. İstanbul Rallisi, Parkur Racing takımından Kerem Kazaz-Corentin Silvestre ekibinin birinciliği ile tamamlandı. 18 yaşındaki Kazaz, bu sonucun ardından Türkiye Ralli Şampiyonası tarihindeki en genç şampiyon oldu.

GP Garage My Team'den Ümit Can Özdemir-Kutay Ertuğrul ekibinin ikinci olduğu ralliyi Castrol Ford Team Türkiye'den Ali Türkkan-Burak Erdener üçüncü sırada noktaladı.