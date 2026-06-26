İstanbul TBF Basketbol Lisesi'nde Karne Töreni - Son Dakika
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İstanbul TBF Basketbol Lisesi'nde Karne Töreni

İstanbul TBF Basketbol Lisesi\'nde Karne Töreni
26.06.2026 12:59
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TBF Basketbol Lisesi'nde karne töreni yapıldı. Öğrenciler başarı belgelerini aldı.

İstanbul TBF Basketbol Spor Lisesi'nin karne töreni gerçekleştirildi.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki törene Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Başkan Vekili Harun Erdenay, TBF Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz Argüden, İstanbul TBF Basketbol Spor Lisesi'nin müdürü Turgay Nail Bezek ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşma yapan Hidayet Türkoğlu, yönetim olarak bir hayali gerçekleştirdiklerini belirterek, "Amacımız, TBF Basketbol Spor Lisesi'ni Türk basketboluna kazandırmak. Akademik anlamda öğrencilerin başarılı olmasını istiyoruz. Bunun yanında da kendisine güvenen, spor kültürü olan, kazanma isteğine sahip ve takım ruhunu sahaya yansıtacak bir yapı kurmak istiyoruz. Bu süreçte size emek veren öğretmenlerimize, müdürümüze, antrenörlerimize ve velilerimize teşekkür ediyorum. Bu sürecin içinde olduğumuz için yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla çok gururluyuz. Bu lise, daha iyi yerlere gelecek. Bu güzel organizasyonun bir parçası olduğumuz için şanslı hissediyoruz." ifadelerini kullandı.

İstanbul TBF Basketbol Spor Lisesi'nin müdürü Turgay Nail Bezek ise bir okul inşa etmenin çok önemli bir iş olduğunu aktararak, "Bir okul kurmak için uyum içinde çalışmalısınız. Bir takım olmalısınız. İlk yılımızda sportif hedeflerimiz için dev adımlar attık. Uygulamalı spor derslerimizde beden eğitimi öğretmenlerimiz ile milli takım koçlarının omuz omuza çalışması, öğrencilerimizin gelişmesi için çok önemliydi." değerlendirmesinde bulundu.

Bezek, oluşturdukları eğitim modeliyle öğrencilerin bireysel gelişimine odaklandıklarına değinerek "'Ortak Özelliğimiz Basketbol' projesiyle özel öğrencilerimizle, akran dayanışmasının en güzel örneklerini sergiledik. Öğrenciler, TBF'nin gönüllü çalışmalarına katıldı. Basketbolu mutfağında deneyimlediler. Hakemlik dersleriyle öğrencilerimiz hakemlerin gözünden oyunu okumayı öğrendiler. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği 'Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim.' sözünü bir yaşam biçimi olarak benimsedik. Önümüzdeki dönemde Türk sporuna hizmet edecek yeni öğrencileri aramıza katacağız ve basketbolun yeni yüzyılını daha çok çalışarak inşa edeceğiz." diye konuştu.

Okul birincisi olan Hasan Zahir Şeker, dönemi büyük bir gurur ve mutlulukla tamamladıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Bu yolda arkamızda duran, bizlere inanan herkese teşekkür ederiz. Maddi ve manevi anlamda bu harika imkanları sunan federasyona ve başkanımıza da teşekkür ederiz. Bizler, bu dönemi bir takım olarak tamamladık. Ulaştığımız her başarı ailelerimizin, öğretmenlerimizin, okul yönetimimizin ve federasyonumuzun ortak emeğinin sonucudur. Başarıya giden bu yolda en önemli şey pes etmemek, düzenli çalışmak ve hedeflerden vazgeçmemektir."

Konuşmaların ardından öğrencilere onur belgeleri ve karneleri takdim edildi.

Kaynak: AA

Hidayet Türkoğlu, Basketbol, İstanbul, Eğitim, Karne, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İstanbul TBF Basketbol Lisesi'nde Karne Töreni - Son Dakika

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