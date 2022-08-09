Tuzla Belediyesi sporcusu Emre Korkmaz, İslami Dayanışma Oyunları'nda mücadele edecek - Son Dakika
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Tuzla Belediyesi sporcusu Emre Korkmaz, İslami Dayanışma Oyunları'nda mücadele edecek

09.08.2022 16:07
Tuzla Belediyesi sporcusu Emre Korkmaz, İslami Dayanışma Oyunları'nda mücadele edecek

İstanbul Tuzla Belediyesi sporcusu Emre Korkmaz, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 5. İslami Dayanışma Oyunları için hazırlıklarını tamamladı.

İstanbul Tuzla Belediyesi sporcusu Emre Korkmaz, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 5. İslami Dayanışma Oyunları için hazırlıklarını tamamladı.

Tuzla Belediyesinden yapılan açıklamaya göre 25 yaşındaki sporcu Emre Korkmaz, Konya Büyükşehir Stadyumu'nda bugün açılışı gerçekleştirilecek 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda 67 kiloda kick boks dalında mücadele edecek.

Hazırlıklarını tamamlayan Korkmaz, bu süreçte sabahları koşuya çıktığını, ardından da işe gittiğini belirterek, şunları kaydetti:

"İşin ardından spor salonunda grup dersleri oluyor. Grup derslerine katılıyorum. Bu şekilde hazırlıklarımı tamamladım. Dünya üçüncülüğü, Avrupa ikinciliği, uluslararası 4 turnuvada şampiyonluk ve Türkiye'de de 9 kere şampiyon oldum. 2019 yılına kadar 63 kiloda dövüşüyordum. Şimdi 67 kiloda dövüşeceğim. Şimdi önümüzde 5. İslami Dayanışma Oyunları var. Burada ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek bayrağımızı göndere çekmeye çalışacağım. Bu turnuva benim için önemli. Bunun için çok çalıştım. İnşallah en iyi sonucu alacağım. Kendime çok güveniyorum."

Milli formayı giymek tarif edilemez

Kick boksa başladığı ilk zamanlar ailesinin karşı çıktığını ancak şimdi en büyük destekçileri olduğunu ifade eden Korkmaz, milli formayı giymeyi ise "tarif edilemez" diye nitelendirdi.

Ringe çıkıp başarılı olduğunda ayrı bir gurur duyduğunu belirten Emre Korkmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şu anda yaz dönemindeyiz. Antrenmandan çıktım. Terliyorum. Sosyal medyada arkadaşlarımın deniz paylaşımlarını görüyorum. Kıskanmadan duramıyorum ama ülkem için, bayrağımız için bunu yapmak zorundayım. Bugün buradayım. Benim işim bu. İşimi yapmaya devam edeceğim. Tuzla Belediye Başkanımız Şadi Yazıcı'ya teşekkür etmek istiyorum. Kendisi biz sporculara destek veriyor. Turnuvalara giderken Tuzla Belediyesi her şeyimizi karşılıyor. Bir de kazandığımız zaman derecelerimize göre ödüller veriyor."

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Kaynak: AA

Tuzla Belediyesi, Emre Korkmaz, Tuzla, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tuzla Belediyesi sporcusu Emre Korkmaz, İslami Dayanışma Oyunları'nda mücadele edecek - Son Dakika

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