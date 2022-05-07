İstanbul'un köklü kulüplerinden Erokspor, tarihinde ilk kez 2. Lig'de - Son Dakika
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İstanbul'un köklü kulüplerinden Erokspor, tarihinde ilk kez 2. Lig'de

07.05.2022 09:49
İstanbul'un köklü kulüplerinden Erokspor, tarihinde ilk kez 2. Lig'de

TFF 3. Lig 3. Grup'ta 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayarak tarihinde ilk kez 2. Lig'e yükselen Esenler Erokspor, 16 Kasım 1959'da Erokspor adıyla Kasımpaşa'da kuruldu.

TFF 3. Lig 3. Grup'ta 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayarak tarihinde ilk kez 2. Lig'e yükselen Esenler Erokspor, 16 Kasım 1959'da Erokspor adıyla Kasımpaşa'da kuruldu.

İlk kurucuları Fikret Erok, Hüseyin Çokserinler, Hasan Çokserinler, Ahmet Kurt, Hüsnü Taşgit, Alaattin Öner, Ekrem Minir, İsmail Çokserinler ve Şerif Kurt olan kulüp, renklerini yeşil-sarı olarak belirledi.

İstanbul'un köklü kulüplerinden olan ve tarihinde önemli isimleri barındıran Erokspor, genç nesilleri spora yönlendirmek, bedensel ve ruhsal açıdan sağlıklı bireyler yetiştirmek amacını hedefledi.

Kurulduğu yıldan 2012-2013 sezonu sonuna kadar Amatör Lig'de boy gösteren Erokspor, aynı sezon 4. Grup'ta şampiyon olarak Süper Amatör Lig'e yükseldi. 2013-2014 sezonunda ise Süper Amatör Lig Klasman Grubu'nu 3. sırada tamamlayarak tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele etme hakkı kazandı.

Süper Amatör ve BAL'daki mücadelesinin ardından Erokspor, 2016-2017 sezonunda Fikret Kurt başkanlığında tarihinde ilk kez 3. Lig'e yükseldi. 2018-2019 sezonu öncesinde şirketleşen kulüp, yeniden yapılandı ve merkezini Esenler'e taşıyarak Esenler Erokspor adını aldı.

Aynı sezon 3. Lig'de çok başarılı bir performansa imza atan Esenler Erokspor, play-off finalinde kaybedince 2. Lig'e çıkma şansını yitirdi.

Esenler Erokspor, 2021-2022 sezonunda ise çok başarılı bir grafik sergileyerek tarihinde ilk kez TFF 2. Lig'e yükselme başarısını gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da formasını giydi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, amatör futbol oynadığı dönemde Erokspor forması giydi.

Erdoğan'ın yanı sıra eski Meclis Başkanı Mehmet Ali Şahin, eski Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve eski A Milli futbolcu Nevruz Şerif de Erokspor formasını giyen isimler oldu.

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Amatör Lig, İstanbul, Erokspor, Esenler, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor İstanbul'un köklü kulüplerinden Erokspor, tarihinde ilk kez 2. Lig'de - Son Dakika


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