İstanbul\'un Tarihini Bisikletle Keşfedin: Fatih\'ten Kültür Turları

Fatih Belediyesi'nin düzenlediği Bisikletle Kültür Turları, İstanbul'un tarihi yarımadasını bisikletle keşfetmek isteyenler için hem öğretici hem de keyifli bir yolculuk sunuyor.

Fatih'te Mimar Sinan Stadı önünden başlayan turlar, rehberler eşliğinde Süleymaniye Camii, Sultanahmet Meydanı, Ayasofya ve Kapalıçarşı gibi şehrin önemli tarihi ve kültürel duraklarına uzanıyor. Yaklaşık 50 kişilik gruplarla gerçekleşen etkinlikte katılımcılar, bu eşsiz mekanları ziyaret ederken rehberlerden İstanbul'un az bilinen hikayelerini dinliyor.

Güvenlik ve konfor ön planda

Katılımcıların güvenliğini sağlamak amacıyla tura bir ambulans, motorize zabıta ekibi ve lojistik destek aracı eşlik ediyor. Yarı elektrikli bisikletlerle özellikle yokuşlu bölgelerde rahatlık sağlanıyor, böylece her yaştan birey bu kültürel yolculuğa katılabiliyor.

Kültürel duraklarda bilgiyle buluşma

Rehberler tarafından verilen bilgiler sayesinde ziyaret edilen her bir tarihi mekan, katılımcıların zihninde daha derin bir anlam kazanıyor. Osmanlı ve Bizans dönemine ait mimari detaylar yerinde görülüyor; çay ve simit ikramıyla sona eren tur, Zeyrekhane'de samimi bir sohbet ortamına dönüşüyor.

Başkan Turan: "Kültürel mirasımızı yaşatarak tanıtıyoruz"

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan da turlar hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'un tarihi kimliğini en iyi yansıtan ilçelerden biri olan Fatih'te, kültürel mirasımızı yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak bizim önceliğimizdir. Bisikletle Kültür Turları, hem sporla iç içe hem de öğretici bir deneyim sunarak şehrimizi yakından tanımaya vesile oluyor. Bu tür etkinliklerle hemşehrilerimize İstanbul'un tarihi ruhunu yerinde yaşatmak istiyoruz." - İSTANBUL