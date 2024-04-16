İstanbul Veliefendi Hipodromu\'nda Şampiyonların Belli Olacağı Yarış Şöleni Başlıyor

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Şampiyonların belli olacağı İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda yarış şöleninin startı yarın verilecek. Gazi Koşusu ise bu yıl 30 Haziran Pazar günü yapılacak.

Türk atçılığının en önemli yerlerinden olan Veliefendi Hipodromu'nda, İlkbahar - Yaz yarış sezonunda start veriliyor. 93 yarış gününü kapsayan sezonun açılışında ilk kez koşacak yeni taylar ve Gazi Koşusu adaylarının boy göstereceği safkanların katılacağı 10 koşulu bir program yapılacak.

Günün önemli mücadeleleri ise Gazi Koşusu adaylarının sahneye çıkacağı Orhan Meker ve Ergin Talay Koşuları olacak. 3 yaşlı İngiliz taylarının çim pistteki 1400 metre mesafeli handikaper Orhan Meker adına düzenlenecek koşu saat 16.00'da, yine 1400 metre çim pistteki merhum Ergin Talay'ın anılacağı koşu da saat 17.00'de başlayacak.

2024 yılı Orhan Meker Koşusu'nda start alacak 13 safkan şöyle:

"Warrior Lion, Zizka, Perfect Player, Dawn Runner, Dragon Flame, Majestic Endeavour, Arasın Aslanı, Kando, Proteus, Adige Perit, Oppenheimer, Febris ve Neon Noir."

Bu yılki Ergin Talay Koşusu'nda ise Festival Fever, Al Tan, Blue Sunset, Ice Bear ve Myboytomo isimli safkanlar start alacak.

İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda İlkbahar - Yaz yarış sezonunda, bölünen koşular hariç olmak üzere 480'i çim ve 295'i sentetik olmak üzere toplamda 775 koşuda safkanlar birincilik için sahaya çıkacak. Bu koşuların 444'ünde safkan İngiliz atları, 331'inde safkan Arap atları start alacak. - İSTANBUL