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İstanbul Yarı Maratonu, kategorisinde dünyanın en hızlı ikinci yarışı oldu - Son Dakika

İstanbul Yarı Maratonu, kategorisinde dünyanın en hızlı ikinci yarışı oldu

04.01.2022 12:05
İstanbul Yarı Maratonu, kategorisinde dünyanın en hızlı ikinci yarışı oldu

2021 yılı yol yarışı değerlendirme raporuna göre İstanbul Yarı Maratonu, kategorisinde dünyanın en hızlı ikici yarışı oldu.

2021 yılı yol yarışı değerlendirme raporuna göre İstanbul Yarı Maratonu, kategorisinde dünyanın en hızlı ikici yarışı oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dünya Atletizm Federasyonunun yol yarışları performans değerlendirme listeleri kesinleşti. Bu yıl maraton klasmanında Virgin Money Londra Maratonu, yarı maratonda ise Trinidad Alfonso Valencia Yarı Maratonu ilk sırayı aldı. N Kolay İstanbul Yarı Maratonu ise, 21,1 kilometrelik yarı maraton branşında yılın en hızlı ikinci yarışı oldu.

Türkiye'de düzenlenen maratonların performans değerlendirmesinde İstanbul Maratonu ilk sıradaki yerini korudu. Dünya listesinde 18. sırada bulunan N Kolay İstanbul Maratonu, 2021'de erkeklerde Türkiye'de koşulan en hızlı derecenin elde edildiği Maraton İzmir'i sadece 41 puan geride bıraktı.

İlk kez düzenlendiği 2020 yılında İstanbul'un 17. tamamladığı listede 33. sırayı alan Maraton İzmir, 2021'deki kendisine dünya sıralamasının 20. basamağında yer buldu.

Yarı maratonda ise nisan ayında dünya rekorunun kırıldığı yarışa sahne olan N Kolay İstanbul Yarı Maratonu, Valencia'nın ardından ikinci sırada yer aldı.

Yarıştaki en hızlı sekiz derecenin puan karşılıkları ile katılımcıların bireysel dünya sıralaması puanlarının toplamı alınarak derlenen dünya yol yarışları performans sıralamasında 2021 yılında ilk beş sırada yer alan yarışlar ve Türkiye'den listeye giren yarışların sıralamaları şöyle:

Maraton:

1. Virgin Money Londra Maratonu, 10857 puan

2. Generali Milano Maratonu, 10167 puan

3. TCS Amsterdam Maratonu, 10129 puan

4. Trinidad Alfonso Valensiya Maratonu, 10125 puan

5. TCS New York Maratonu, 9934 puan

6. N Kolay İstanbul Maratonu, 9391 puan

7. Maraton İzmir, 9350 puan

8. Trabzon Maratonu, 8550 puan

Yarı maraton ve kısa mesafe yol yarışları:

1. Trinidad Alfonso Valencia Yarı Maratonu, 10828 puan

2. N Kolay İstanbul Yarı Maratonu, 10769 puan

3. Adizero Road to Records 10km, 10434 puan

4. The Giants Cenevre 10km, 10216 puan

5. Bahreyn Gece Yarı Maratonu, 10112 puan

50. Trabzon Yarı Maratonu, 8910 puan

76. Bebek 10km, 8652 puan

115. Maraton İzmir 10km, 8323 puan

137. Adana Yarı Maratonu, 8172 puan

165. N Kolay İstanbul Maratonu 15km, 7940 puan*

216. 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu, 7687 puan

(*Çıkış ile varış arasındaki azami yükseklik koşulunu sağlamadığı için hesaplanan eksi puandan sonra)

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İstanbul Maratonu, İstanbul, Valencia, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor İstanbul Yarı Maratonu, kategorisinde dünyanın en hızlı ikinci yarışı oldu - Son Dakika Spor


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