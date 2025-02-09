Stat: Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Raşit Yorgancılar, Mehmet Şengül, Rüştü Muhammed Orcan
Uğur Okulları İstanbulspor: İsa Doğan, Özcan Şahan (Dk. 84 Yunus Bahadır), Okan Erdoğan, Fatih Tultak, Coly, Kubilay Sönmez, Vorobjovas, Sambissa (Dk. 84 Yusuf Ali Özer), Loshaj (Dk. 84 Abdullah Aydın), Diarra (Dk. 74 Cham), Emir Kaan Gültekin (Dk. 90 Duhan Aksu)
MKE Ankaragücü: Ertaç Özbir, Hayrullah Bilazer (Dk. 83 İsmail Çokçalış), Mert Çetin, Coelho, Schulz, Dalcio, Rotariu, Rakoczy (Dk. 74 Astanakulov), Ali Kaan Güneren, Kitsiou (Dk. 67 Emre Gültekin), Laura
Gol: Dk. 68 Emir Kaan Gültekin (Uğur Okulları İstanbulspor)
Sarı kartlar: Dk. 31 Diarra, Dk. 90 Yunus Bahadır (Uğur Okulları İstanbulspor)
Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Uğur Okulları İstanbulspor, konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 1-0 yendi.
Son Dakika › Spor › İstanbulspor 1-0 Ankaragücü'nü Geçti - Son Dakika
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