İstanbulspor, 1. Lig'in 15. haftasında evinde Ankara Keçiörengücü'ne 1-0 yenildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında İstanbulspor, sahasında Ankara Keçiörengücü'ne 1-0 yenildi. Maçın tek golünü 19. dakikada penaltıdan İbrahim Akdağ atarken İstanbulspor hanesine puan yazdıramadı.
Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında İstanbulspor, konuk ettiği Ankara Keçiörengücü'ne 1-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
17. dakikada Ankara Keçiörengücü'nde Bersan, rakip ceza sahası içinde Mamadou Fall'ın müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem Kaan Kural, penaltı kararı verdi.
19. dakikada penaltıyı kullanmak üzere topun başına geçen İbrahim Akdağ, meşin yuvarlağı sol alt köşeden filelerle buluşturdu. 0-1
27. dakikada sağ taraftan Iliev'in ceza sahası içine yaptığı ortada Mustafa Sol'un vuruşunda kaleci Mehmet, yakın direk dibinden meşin yuvarlağı kornere çeldi.
72. dakikada Roshi'nin pasında topla buluşan İbrahim Akdağ'ın ceza yayı gerisi sağ çaprazdan sert vuruşunda kaleci Alp gole izin vermedi.
75. dakikada sağ kanatta topla buluşan Raice'ın rakiplerini çalımladıktan sonra ceza sahası içi sağ çaprazından vuruşunda kaleci Alp, topu kornere çeldi.
86. dakikada Ber Ali'nin sağ taraftan ortasında Yusuf Ali'nin yakın direkten topuk vuruşu sonrası kaleci Mehmet topu çeldi. Pozisyonun devamında Mustafa Sol'un penaltı noktası yakınından vuruşunda savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
Stat: Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Kaan Kara, Kurtuluş Aslan, İbrahim Ethem Potuk
İstanbulspor: Alp Tutar, Elvin Mendy, Michael Ologo, Umut İslamoğlu, Emrecan Uzunhan (Berk Ali Nizam dk. 56), İsa Dayaklı (Alieu Cham dk. 46), Kubilay Sönmez (Aytaç Kara dk. 46), Ilianov Iliev (Ali Akman dk. 82), Dijlan Aydın, Mamadou Fall (Yusuf Ali Özer dk. 46), Mustafa Sol
Yedekler: İsa Doğan, Deniz Tuncer, Erdem Seçgin, Enver Azmi Sarialioğlu, Özcan Şahan
Teknik Direktör: Özer Hurmacı
Ankara Keçiörengücü: Mehmet Erdoğan, Berkan Mahmut Keskin, Wellington, Abdullah Çelik, Duhan Aksu, İshak Karaoğul (Oğuzhan Ayaydın dk. 88), İbrahim Akdağ, Odise Roshi (Enes Yılmaz dk. 72), Erkam Develi (Halil Can Ayan dk. 72), Moryke Fofana (Okwuchukwu Ezeh dk. 66), Ömer Faruk Demirel (Alcidio Raice dk. 46)
Yedekler: Emre Satılmış, Oğuzcan Çalışkan, Süleyman Luş, Jefferson, Herculano Bucancil Nabian
Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz
Gol: İbrahim Akdağ (dk. 19 pen.) (Ankara Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Mustafa Sol, Ali Akman (İstanbulspor), Ömer Faruk Demirel (Ankara Keçiörengücü)
Sizin düşünceleriniz neler ?