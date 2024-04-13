İstanbulspor, Atakaş Hatayspor deplasmanında

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında İstanbulspor, yarın deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.
Mersin Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Mert Güzenge düdük çalacak.
Ligde son 10 maçını kazanamayan, 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 21 mağlubiyeti bulunan İstanbulspor, 13 puanla son sırada yer alıyor.
İstanbul ekibinin bu maçı kazanamaması halinde sezonun bitimine 6 hafta kala ligden düşmesi kesinleşecek.
Oynadığı son maçta Galatasaray'a mağlup olan Atakaş Hatayspor ise aynı puana sahip TÜMOSAN Konyaspor'un averajla önünde 33 puanla 15. sırada bulunuyor.
İstanbulspor'da kart cezası biten Modestas Vorobjovas, bu karşılaşmada forma giyebilecek.
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Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, Samsunspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, 'Bir Beşiktaş taraftarı ne kadar ne kadar üzülüyorsa biz de aynı üzüntüleri çekiyoruz. Bugün itibarıyla Santos ile yollarımızı ayırdık. Sezon sonuna kadar Serdar hocamızla yola devam edeceğiz. Beşiktaş'ta kupa hedefi vardır, kupayı da alacaktır' dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Samsunspor beraberliğinin ardından takımın galip gelememesine rağmen kötü oynamadıklarını dile getirerek, 'İstifa etmeyi düşünmüyorum' dedi. Santos, Türkiye Kupası'nı kazanacaklarına inandığını ve takımın performansının kötü olmadığını belirtti.
Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, alınan 1 puandan dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, 'Beşiktaş'ın stadına gelerek buradan kolayca galip ayrılamazsınız' dedi. Gisdol, takımın performansını değerlendirirken, Soner Gönül'ün performansını da övdü. Ayrıca, 'Yabancı VAR Hakemi' kararına da eleştirilerde bulundu.
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