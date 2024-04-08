İstanbulspor Başkanı: TFF Seçime Gitmeli - Son Dakika
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İstanbulspor Başkanı: TFF Seçime Gitmeli

İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun sezonun tamamlanmasının ardından en kısa sürede olağanüstü seçimli genel kurul yapması gerektiğini belirtti. Sarıalioğlu, noter onaylı imza toplama sürecinin başladığını ve seçimin ligin bitiminden 1 hafta veya 10 gün sonra yapılması gerektiğini söyledi. Kulüp yöneticisi Bayram Saral ise TFF'nin olağanüstü seçimli genel kurul kararı alabilmesi için yaklaşık 130 delegenin imzasına ihtiyaç olduğunu ifade etti.

08.04.2024 17:49  Güncelleme: 17:49
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İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) sezonun tamamlanmasının ardından en kısa sürede olağanüstü seçimli genel kurul yapması gerektiğini söyledi.

Ecmel Faik Sarıalioğlu ile sarı-siyahlı kulübün yönetim kurulu üyesi Bayram Saral, Kulüpler Birliği Vakfının Maslak'taki merkezinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

TFF'nin en kısa zamanda seçime gitmesi için noter onaylı imza toplama süreci başlattıklarını belirten Sarıalioğlu, "Yaklaşık 7- 8 kulübümüz burada oldu. 1. Lig'den de katılan kulüplerimiz olacak. Seçimin ligin bitiminden 1 hafta veya 10 gün sonra yapılması lazım. Çünkü gelecekte çok büyük sorunlar doğuracak. Bunların da bütün açıklamasını yaptık. İhtarını çektik. Bugünden tezi yok bir an önce seçime gitmeleri lazım. Yaklaşık 60-70 delege imza verdi. Ramazan Bayramı'ndan sonra da imzaların fazlasıyla tamamlanacağına inanıyoruz. Ne bekleniyor? İmza tamamlansa ne olacak, tamamlanmasa ne olacak. Bundan daha beter bir gün olabilir mi? Söylenecek bir şey yok. Her şeyi kamuoyu biliyor. Her şey kamuoyunun takdirine." şeklinde görüş belirtti.

TFF'nin olağanüstü seçimli genel kurul kararı alması için yaklaşık 130 delegenin imzasına ihtiyaç olduğunu vurgulayan Bayram Saral, "Bugün itibarıyla 8 kulüp imzayı verdi. İki tane ihtarname var. Birincisi Mehmet Büyükekşi'nin açıklamış olduğu tarih henüz resmi sitede yayınlanmadı. Yönetim kurulunun da almış olduğu bir karar şu an için mevcut değil. Dolayısıyla biz statünün 29. maddesini işleme koyarak bugün itibarıyla ihtarnameleri çektik. İstanbulspor kulübü olarak da ayrıca genel kurul tarihinin liglerin bitiminden en fazla 15 gün sonraya alınması gerektiği yönünde bir ihtarname çektik. Diğer kulüpler de Ramazan Bayramı'ndan sonra bu sürece katılacaklardır." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor İstanbulspor Başkanı: TFF Seçime Gitmeli - Son Dakika

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