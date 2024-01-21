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İstanbulspor, deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak - Son Dakika
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İstanbulspor, deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak

İstanbulspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda Kayserispor ile mücadele edecek. İstanbulspor, son 7 maçını kazanamadığı ve teknik direktör değişikliği yaşadığı için zorlu maça çıkacak. Kayserispor ise son 5 maçını kaybetmesine rağmen 29 puanla 8. sırada yer alıyor.

İstanbulspor, deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak
21.01.2024 - 10:43,
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İstanbulspor, Trendyol Süper Lig'de 21. haftanın kapanış maçında yarın deplasmanda Mondihome Kayserispor'la karşılaşacak.

RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

Son 7 maçını kazanamayan ve teknik direktör Hakan Yakın ile yollarını ayıran İstanbulspor, bu karşılaşmaya yeni teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz yönetiminde çıkacak.

Bu sezon oynadığı 20 maçta yalnızca 2 galibiyeti bulunan İstanbulspor, 7 puanla ligde son sırada yer alıyor. Ligin 17. haftasındaki Trabzonspor mücadelesinin ikinci yarısında sahadan çekildiği için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) İstanbulspor'a 3 puan silme cezası vermişti.

Son 5 maçını kaybeden Kayserispor ise 20 lig maçında 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Kayseri ekibi topladığı 29 puanla haftaya 8. sırada girdi.

Kaynak: AA
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