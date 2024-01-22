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İstanbulspor, deplasmanda Kayserispor'u 1-0 yenerek galibiyet elde etti - Son Dakika
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İstanbulspor, deplasmanda Kayserispor'u 1-0 yenerek galibiyet elde etti

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında İstanbulspor, deplasmanda Mondihome Kayserispor'u 1-0 mağlup etti. İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, kazandıkları için mutlu olduklarını belirtirken, Kayserispor cephesi ise mağlubiyetten üzüntü duyduklarını ifade etti.

İstanbulspor, deplasmanda Kayserispor\'u 1-0 yenerek galibiyet elde etti
22.01.2024 - 23:07,
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Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Mondihome Kayserispor'u 1-0 yenen İstanbulspor'da teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Korkmaz, İstanbulspor'un bu zamana kadar bir çok maçta hak ettiği sonucu alamayan bir takım görüntüsü sergilediğini belirtti.

Kayserispor'un bulunduğu durumunun farkında olarak buraya geldiklerini anlatan Korkmaz, "Hakan Yakın hocama, sevgili arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Özellikle fiziksel olarak çok iyi bir takım yapmış. Biz de bir bazı ufak dokunuşlarla bugünkü galibiyeti aldık. Kayserispor'un içinde bulunduğu durum, yani 6 haftalık serüvenin aslında bize mental bir strateji oluşturma şansı verdi. Yani maçı sıfır sıfır taşıyabildiğimiz her dakika daha fazla kaosa döneceğini Kayserispor adına öngörmüştük. ve düşündüğümüz gibi oldu." dedi.

Gole yakın tarafın maç boyunca İstanbulspor olduğunu dile getiren Korkmaz, şunları kaydetti:

"Gol beklentisi oranlarına baktığımız zaman zaten daha çok alan bulan daha çok gole yakın olan takım bizdik. Çok garip goller kaçırdık. Şükür biz kazandık. Şimdi burada içinde bulunduğumuz durum belli burada hayal satmamıza gerek yok. İstanbulspor kurulduğu günden bu yana sahaya nerede olursa olsun kazanmak için çıkan olumlu futbol üretmek için çıkan bir takım. Her zaman pozitif futbol üreten bir takım. Futbol üreten bir takım. Oyuncu üreten bir kulüp, bir camia."

Kayserispor cephesi

Kayserispor yardımcı antrenörü Fevzi Korkmaz da, kazanmayı çok istedikleri bir karşılamadan mağlup ayrılmanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Bu karşılaşmaya 5 maçlık mağlubiyet sürecini kırmak için çıktıklarını ama bundan başarılı olamadıklarını belirten Korkmaz, "Elimizden gelen gayreti gösterdik ama olmadı. Uzatmaların son bölümünde yediğimiz bir gol ile mağlup olduk. Zor bir süreçten geçiyoruz. Çok üzgünüz. Rakibimizi tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İstanbulspor, deplasmanda Kayserispor'u 1-0 yenerek galibiyet elde etti - Son Dakika
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