İstanbulspor-EMS Yapı Sivasspor Müsabakasının İlk Yarısı 2-0 Sivasspor'un Üstünlüğüyle Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

İstanbulspor-EMS Yapı Sivasspor Müsabakasının İlk Yarısı 2-0 Sivasspor'un Üstünlüğüyle Tamamlandı

İstanbulspor-EMS Yapı Sivasspor Müsabakasının İlk Yarısı 2-0 Sivasspor\'un Üstünlüğüyle Tamamlandı

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasındaki İstanbulspor-EMS Yapı Sivasspor müsabakasının ilk yarısını konuk ekip 2-0 önde bitirdi. İstanbulspor'un gol fırsatlarına rağmen, Sivasspor Charisis ve Turgunboev'in golleriyle öne geçti ve ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

17.05.2024 17:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Suat Güz, Özcan Sultanoğlu

İstanbulspor: Mücahit Serbest, Duhaney, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Simon Deli, Ali Yaşar, Sambissa, Vorobjovas, Loshaj, Jackson, Mamadou

EMS Yapı Sivasspor: Nikolic, Alaaddin Okumuş, Appindangoye, Camara, Uğur Çiftçi, Turgunboev, Charisis, Bartuğ Elmaz, N'Jie, Koita, Manaj

Goller: Dk. 17 Charisis, Dk. 43 Turgunboev (EMS Yapı Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 9 Koita (EMS Yapı Sivasspor), Dk. 33 Mehmet Yeşil (İstanbulspor)

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasındaki İstanbulspor-EMS Yapı Sivasspor müsabakasının ilk yarısını konuk ekip 2-0 önde bitirdi.

6. dakikada İstanbulspor etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Jackson'ın ceza sahası içine gönderdiği ortada meşin yuvarlağı alan Ali Yaşar, rakibinden sıyrılıp penaltı noktası üzerinden sert vurdu, kaleci Nikolic topu kornere tokatladı.

17. dakikada EMS Yapı Sivasspor öne geçti. Ceza sahası dışında sol çaprazda topla buluşan Charisis, iki rakibinden sıyrılıp ceza yayı önüne geldi. Bu futbolcunun sert şutunda Simon Deli'ye çarpan top kaleci Mücahit'i kontrpiyede bırakıp sol köşeden ağlarla buluştu: 0-1.

20. dakikada sağdan kazanılan kornerde Alaaddin Okumuş, penaltı noktası üzerine ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselen Appindangoye'nin kafa vuruşunda, üst direğe çarpan top oyun alanına döndü, savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

43. dakikada fark 2'ye çıktı. Savunmanın uzaklaştırmak istediği top Turgunboev'de kaldı. Bu futbolcu rakibinden sıyrılıp ceza sahası dışından çok sert bir vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin solundan filelere gönderdi: 0-2.

Mücadelenin ilk yarısı Sivasspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, İstanbulspor, Sivasspor, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor İstanbulspor-EMS Yapı Sivasspor Müsabakasının İlk Yarısı 2-0 Sivasspor'un Üstünlüğüyle Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:47 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Kamuya eleman alınmayacak diye bir şey söz konusu değil Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Kamuya eleman alınmayacak diye bir şey söz konusu değil
21:42 Kobani Davası’nda 42 yıl hapis cezasına çarptırılan Selahattin Demirtaş: Bu davanın siyasi bir dava olduğu bir kez daha ispatlandı Kobani Davası'nda 42 yıl hapis cezasına çarptırılan Selahattin Demirtaş: Bu davanın siyasi bir dava olduğu bir kez daha ispatlandı
21:18 Kobani Davası’nda tahliye kararlarına itiraz Kobani Davası'nda tahliye kararlarına itiraz
19:49 Hemşire odasında ölü bulundu Enjekte edilen ilaç doktordan çıktı Hemşire odasında ölü bulundu! Enjekte edilen ilaç doktordan çıktı
17:08 Pazarcılıktan suç örgütü yöneticiliğine Çapkanlar’ın lüks araçları ve tekneleri görüntülendi Pazarcılıktan suç örgütü yöneticiliğine! Çapkanlar'ın lüks araçları ve tekneleri görüntülendi
00:49 Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
23:20 Pençe Kaplan operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit Pençe Kaplan operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit
22:55 Beyaz Saray İletişim Danışmanı: İsrail’e silah göndermeye devam ediyoruz Beyaz Saray İletişim Danışmanı: İsrail'e silah göndermeye devam ediyoruz
22:11 İsrail’de kabine toplantısında yumruklu kavga İsrail'de kabine toplantısında yumruklu kavga
21:56 İşte yeni dönemin ayrıntıları Fahiş fiyat uygulayan işletmelere ağır cezalar yolda İşte yeni dönemin ayrıntıları! Fahiş fiyat uygulayan işletmelere ağır cezalar yolda
21:21 Son sözü ’’Anne beni bir şey ısırdı’’ olan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Son sözü ''Anne beni bir şey ısırdı'' olan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
21:17 Marmaray’da intihar Bir anda kendini raylara bıraktı Marmaray'da intihar! Bir anda kendini raylara bıraktı
20:13 ’’Diyanet’te yöneticilere her gün etli yemek var’’ iddiasına kurumdan açıklama geldi ''Diyanet'te yöneticilere her gün etli yemek var'' iddiasına kurumdan açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2024 03:29:46. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbulspor-EMS Yapı Sivasspor Müsabakasının İlk Yarısı 2-0 Sivasspor'un Üstünlüğüyle Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement