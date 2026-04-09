İstanbulspor, Erzurumspor'a 1-0 Yenildi

09.04.2026 22:12
İstanbulspor, Trendyol 1. Lig’de Erzurumspor'a 84. dakikada Sylla'nın golüyle mağlup oldu.

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında İstanbulspor, evinde karşılaştığı Erzurumspor FK'ya 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

15. dakikada sağ taraftan Ömer Faruk'un ortasına penaltı noktasının solunda iyi yükselen Krstovski'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

56. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Murat Cem'in yerden şutunda kaleci Alp uzanarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

84. dakikada ceza yayında topu alan Eren, pasını ceza sahası sol tarafındaki Mustafa'ya aktardı. Mustafa ise kale önünde müsait pozisyondaki Sylla'ya pasını verdi ve bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Çağdaş Altay, Mahmut Gülle, Çağrıcan Pazarcıklı

İstanbulspor: Alp Tutar, Duhaney, Duran Şahin, Emrecan Uzunhan, Araujo (Fahri Kerem Ay dk. 81), Vorobjovas, Yusuf Ali Özer, Ömer Faruk Duymaz (Dijlan Aydın dk. 74), Vefa Temel (Muhammed Mert dk. 74), Cham (Sambissa dk. 88), Krstovski (Mustafa Sol dk. 81)

Yedekler: Mücahit Serbest, Yunus Bahadır, Özcan Şahan, Demir Mermerci, İsa Dayaklı

Teknik Direktör: Barış Kanbak

Erzurumspor FK: Orbanic, Ali Ülgen, Gerxhaliu, Yakup Kırtay, Giorbelidze, Baiye, Mustafa Fettahoğlu (İlkan Sever dk. 90+4), Crociata (Sylla dk. 72), Murat Cem Akpınar (Adem Kabak dk. 71), Rodriguez (Fernando dk. 90), Eren Tozlu (Mustafa Yumlu dk. 90)

Yedekler: Erkan Anapa, Hüsamettin Yener, Salih Sarıkaya, Cengizhan Bayrak, Ömer Arda Kara

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Gol: Sylla (dk. 84) (Erzurumspor FK)

Sarı kartlar: Vefa Temel, Cham, Emrecan Uzunhan (İstanbulspor) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İTÜ kız yurdundaki sapık yakalandı Rektörden açıklama var İTÜ kız yurdundaki sapık yakalandı! Rektörden açıklama var
Aile hekimliği yönetmeliğinde önemli değişiklikler Aile hekimliği yönetmeliğinde önemli değişiklikler
Muş’ta ambulans devrildi: 5 yaralı Muş'ta ambulans devrildi: 5 yaralı
“Kapatıldı“ denmişti İran’dan Hürmüz için yeni adım "Kapatıldı" denmişti! İran'dan Hürmüz için yeni adım
Kars’ta nisan sürprizi: Şehir merkezi 5 dakikada beyaza büründü Kars'ta nisan sürprizi: Şehir merkezi 5 dakikada beyaza büründü
Mescid-i Aksa, 41 gün sonra ibadete açıldı Mescid-i Aksa, 41 gün sonra ibadete açıldı

23:16
Burak Deniz dahil 5 şüpheli adli kontrolle serbest
Burak Deniz dahil 5 şüpheli adli kontrolle serbest
22:40
Melania Trump sessizliğini bozdu: Epstein ile asla arkadaş olmadım
Melania Trump sessizliğini bozdu: Epstein ile asla arkadaş olmadım
22:34
Gol oldu yağdılar Rizespor, Samsunspor’u sahadan sildi
Gol oldu yağdılar! Rizespor, Samsunspor'u sahadan sildi
22:19
Putin, Ukrayna ile savaşta 1 günlük ateşkes ilan etti
Putin, Ukrayna ile savaşta 1 günlük ateşkes ilan etti
20:54
Ateşkesin ardından Hamaney’den ilk açıklama: İran savaş istemiyor ancak şehitlerimizin intikamını alacağız.
Ateşkesin ardından Hamaney'den ilk açıklama: İran savaş istemiyor ancak şehitlerimizin intikamını alacağız.
20:46
Batuhan Karadeniz BAE’de gözaltına alındı iddiası
Batuhan Karadeniz BAE'de gözaltına alındı iddiası
