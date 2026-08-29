İstanbulspor - Fatih Karagümrük 1-1 Beraberlik
Trendyol 1. Lig'de İstanbulspor ile Fatih Karagümrük, 4. hafta maçında 1-1 berabere kaldı.
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Ferhat Çalar, Mehmet Ali Vardar
İstanbulspor: Alp Tutar, Muhlis Dağaşan, Duran Şahin, Umut İslamoğlu, Yusuf Ali Özer, Mendy, Abdullah Dijlan Aydın (Dk. 72 Vefa Temel), Cham (Dk. 84 Deniz Tuncer), Berk Ali Nızam (Dk. 76 Njie), Iliev (Dk. 85 Kubilay Sönmez), Araujo (Dk. 71 Mustafa Sol)
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Silvestri, Muhammed Emin Sarıkaya, Biraschi, Robin Yalçın, Çağtay Kurukalıp (Dk. 83 Ramazan Civelek), Siopis, Dorukhan Toköz (Dk. 62 Onogo), Verde (Dk. 62 Traore), Emre Akbaba, Tiago Çukur (Dk. 62 Barış Jakob Kalaycı), Pesic (Dk. 69 Cenk Tosun)
Goller: Dk. 7 Cham (İstanbulspor), Dk. 13 Emre Akbaba (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Dk. 32 Biraschi, Dk. 61 Dorukhan Toköz, Dk. 90+6 Traore (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük), Dk. 79 Njie (İstanbulspor)
Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında İstanbulspor ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük arasında oynanan maç 1-1 berabere bitti.
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