İstanbulspor-Gençlerbirliği maçının ardından - Son Dakika
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İstanbulspor-Gençlerbirliği maçının ardından

02.04.2022 19:20
İstanbulspor-Gençlerbirliği maçının ardından

Spor Toto 1. Lig'in 30. hafta mücadelesinde deplasmanda İstanbulspor ile 0-0 berabere kalan Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Metin Diyadin, oyuncularının çok iyi mücadele ederek 1 puanı aldıklarını söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in 30. hafta mücadelesinde deplasmanda İstanbulspor ile 0-0 berabere kalan Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Metin Diyadin, oyuncularının çok iyi mücadele ederek 1 puanı aldıklarını söyledi.

Diyadin, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Ligin sonları gelirken özellikle alt sıralar puan olarak birbirine çok yakın, yığılma var. Bizim için puan ya da puanlar önemliydi. İstanbulspor bu ligin iki-üç tane organize takımından biri. Maçtan önce de kurguladığımız gibi ikinci bölge savunması ve kontratakları oldukça iyi yaptık. Bir-iki pozisyon verdik ama çok doğal. Biz de galip gelebilirdik. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Hem çok iyi mücadele ettiler hem de oyun disipline sadık kaldılar. Bu da bizim puan almamızı sağladı. Özellikle son dönemde maçın sonlarında gelen gollerle üç puanlar oluyordu. Bugün de olsaydı çok güzel olurda ama iyi oynayarak puan alıp dönüyoruz."

Hakem yönetimine de değinen Metin Diyadin, "İki taraf içinde pozisyonlar vardı. O heyecanla hepimiz hatalar yapıyor. Hakemler genç, yeni, ikinci ya da üçüncü maçı sanırım. Onlar da iki taraf için de hatalar yapıyor." şeklinde konuştu.

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Kaynak: AA

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