Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi İstanbulspor, 7 futbolcusu ile 2026-2027 sezonunun sonuna kadar sözleşme yenilediğini duyurdu. Kulübün resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, futbolcularımız İbrahim Yılmaz, Mehmet Yeşil, Jetmir Topalli, Alp Arda, Abdullah Dijlan Aydın, Yusuf Ali Özer ve Michael Ologo ile 2026-2027 sezonunun sonuna kadar sözleşme yenilemiştir. Değerli futbolcularımıza başarılar dileriz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › İstanbulspor, 7 futbolcu ile sözleşme yeniledi - Son Dakika

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