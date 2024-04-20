İstanbulspor ile Fatih Karagümrük Arasında İlk Yarıda Eşitlik

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında İstanbulspor, Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
14. dakikada sol taraftan savunmanın arkasına atılan uzun pasta topla buluşan Mamadou, karşı karşıya pozisyonda kaleci Sirigu'yu geçti. Bu oyuncunun ceza sahası içi sağ tarafından içeri çevirdiği topa arka direkte Emir Kaan Gültekin'in dokunmadı ve meşin yuvarlak dışarı çıktı.
16. dakikada Bertolacci'nin pasında sol kanatta topla buluşan Can Keleş, ceza sahası içine yaptığı ortada penaltı noktası üzerinde Markao'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Alp Arda'da kaldı.
35. dakikada Nazım Sangare'nin uzun pasında İstanbulspor yarı sahasının sol tarafının ortasında kaleci Alp Arda, meşin yuvarlağı ayağının altında kaçırdı ve araya giren Markao topu kazandı. Markao ceza sahası dışı sağ çaprazdan boş kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Pozisyonun devamında VAR'ın uyarısıyla pozisyonu inceleyen hakem Burak Şeker, pozisyonun ofsayt olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.
45+2. dakikada Can Keleş'in sol taraftan yaptığı ortada penaltı noktasının sağ tarafında Markao'nun kafayla kale önüne indirdiği topta Rohden, kaleci Alp Arda'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyonun devamında VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Burak Şeker penaltı noktasını gösterdi.
45+11. dakika kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Markao, sağ alt köşeye yaptığı vuruşta kaleci Alp Arda meşin yuvarlağı kurtardı.
Hakemler: Burak Şeker, Emir Eray Eyisoy, Mert Bulut
İstanbulspor: Alp Arda, Sambissa, Mehmet Yeşil, Deli, Coly, Ali Yaşar, Loshaj, Vorobjovas, Jackson, Emir Kaan Gültekin, Mamadou
Yedekler: Mücahit Serbest, Vefa Temel, Özcan Şahan, Duhaney, Okan Erdoğan, Traore
Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz
Fatih Karagümrük: Sirigu, Nazım Sangare, Biraschi, Koray Günter, Levent Mercan, Kourbelis, Bertolacci, Rohden, Emre Mor, Can Keleş, Markao
Yedekler: Emre Bilgin, Veseli, Feghouli, Güven Yalçın, Lasagna, Emir Tintiş, Salih Dursun, Adnan Uğur, Paoletti, Teklic
Teknik Direktör: Tolunay Kafkas
Sarı kart: Koray Günter (Fatih Karagümrük) - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › İstanbulspor ile Fatih Karagümrük Arasında İlk Yarıda Eşitlik - Son Dakika
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