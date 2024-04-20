İstanbulspor ile Fatih Karagümrük Arasında İlk Yarıda Eşitlik

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın 1. ayak yarışları yarın yapılacak

Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın 1. ayak yarışları Bilecik'te yapılacak. Yarışlar öncesi magazin startı etkinliği düzenlendi ve katılımcılar organizasyon hakkında bilgilendirildi. Bilecik Valisi Şefik Aygöl, yarışların gerçekleştirileceği parkurun 25 günde oluşturulduğunu belirtti. Türkiye'deki 12. enduro alanı olan parkurun kalıcı bir etkinlik alanı olarak kullanılması hedefleniyor. Yarışlara 195 kayıt yapıldı ve bu, son yılların rekor sayısı olarak kaydedildi.