İstanbulspor ile Gaziantep FK Berabere

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında İstanbulspor, evinde Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada Ali Yaşar'ın sol kanattan ortasında arka direkte David Sambissa topu kontrol etti. Sambissa'nın pasında kale önünde bulunan Florian Loshaj, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
15. dakikada Jamiro Monteiro'nun pasında topla buluşan Denis Dragus'un ceza yayının sol tarafından uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
24. dakikada Jamiro Monteiro'nun sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Denis Dragus'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak sol kale direğinden dışarı çıktı.
25. dakikada Maxim'in orta sahadan kullandığı serbest vuruşta Arda Kızıldağ'ın indirdiği topu ceza sahası içinde alan Lazar Markovic'in sert vuruşunda kaleci Alp Arda meşin yuvarlağı çeldi.
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mustafa Savranlar, Anıl Usta
İstanbulspor: Alp Arda, Okan Erdoğan, Simon Deli, Mehmet Yeşil, David Sambissa, Modestas Vorobjovas, Vefa Temel, Florian Loshaj, Ali Yaşar, Emir Kaan Gültekin, Mendy Mamadou
Yedekler: Mücahit Serbest, Eslem Öztürk, Emrehan Gedikli, Racine Coly, Enver Azmi Sarıalioğlu, Özcan Şahan, Bartu Kırtaş, Tunahan Şamdanlı, Traore, Jackson Kenio
Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz
Gaziantep FK: Florin Nita, Mustafa Eskihellaç, Arda Kızıldağ, Nicolas Nkoulou, Papy Djilobodji, Junior Morais, Jamiro Monteiro, Ogün Özçiçek, Lazar Markovic, Alexandru Maxim, Denis Dragus
Yedekler: Batuhan Şen, Furkan Soyalp, Badji, Marko Jevtovic, İlker Karataş, Ertuğrul Ersoy, Sorescu, Salem M'Bakata, Mirza Cihan, Mehmet Kuzucu
Teknik Direktör: Marius Sumudica
Goller: Florian Loshaj (dk. 6) (İstanbulspor), Denis Dragus (dk. 15) (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Florian Loshaj, Mehmet Yeşil (İstanbulspor) - İSTANBUL
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