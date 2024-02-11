İstanbulspor ile Gaziantep FK Berabere - Son Dakika
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İstanbulspor ile Gaziantep FK Berabere

İstanbulspor ile Gaziantep FK Berabere

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında İstanbulspor ile Gaziantep FK arasındaki maçın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi. İstanbulspor'un golünü Florian Loshaj atarken, Gaziantep FK'nın golünü Denis Dragus kaydetti.

11.02.2024 16:52  Güncelleme: 16:55
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Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında İstanbulspor, evinde Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada Ali Yaşar'ın sol kanattan ortasında arka direkte David Sambissa topu kontrol etti. Sambissa'nın pasında kale önünde bulunan Florian Loshaj, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

15. dakikada Jamiro Monteiro'nun pasında topla buluşan Denis Dragus'un ceza yayının sol tarafından uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

24. dakikada Jamiro Monteiro'nun sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Denis Dragus'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak sol kale direğinden dışarı çıktı.

25. dakikada Maxim'in orta sahadan kullandığı serbest vuruşta Arda Kızıldağ'ın indirdiği topu ceza sahası içinde alan Lazar Markovic'in sert vuruşunda kaleci Alp Arda meşin yuvarlağı çeldi.

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mustafa Savranlar, Anıl Usta

İstanbulspor: Alp Arda, Okan Erdoğan, Simon Deli, Mehmet Yeşil, David Sambissa, Modestas Vorobjovas, Vefa Temel, Florian Loshaj, Ali Yaşar, Emir Kaan Gültekin, Mendy Mamadou

Yedekler: Mücahit Serbest, Eslem Öztürk, Emrehan Gedikli, Racine Coly, Enver Azmi Sarıalioğlu, Özcan Şahan, Bartu Kırtaş, Tunahan Şamdanlı, Traore, Jackson Kenio

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Gaziantep FK: Florin Nita, Mustafa Eskihellaç, Arda Kızıldağ, Nicolas Nkoulou, Papy Djilobodji, Junior Morais, Jamiro Monteiro, Ogün Özçiçek, Lazar Markovic, Alexandru Maxim, Denis Dragus

Yedekler: Batuhan Şen, Furkan Soyalp, Badji, Marko Jevtovic, İlker Karataş, Ertuğrul Ersoy, Sorescu, Salem M'Bakata, Mirza Cihan, Mehmet Kuzucu

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Goller: Florian Loshaj (dk. 6) (İstanbulspor), Denis Dragus (dk. 15) (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Florian Loshaj, Mehmet Yeşil (İstanbulspor) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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