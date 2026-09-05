İstanbulspor kadrosunu Mamadou Fall, Aytaç Kara ve Batuhan Yavuz ile güçlendirdi
Trendyol 1. Lig ekibi İstanbulspor, transfer döneminde kadrosunu üç oyuncuyla takviye etti. Senegalli kanat oyuncusu Mamadou Fall ve orta saha Aytaç Kara ile birer yıllık, sağ bek Batuhan Yavuz ile üç yıllık sözleşme imzalandı.
Trendyol 1. Lig takımlarından İstanbulspor, Mamadou Fall, Aytaç Kara ve Batuhan Yavuz'u kadrosuna kattı.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre geçen sezonu Kasımpaşa'dan kiralık olarak Bandırmaspor'da geçiren Senegalli kanat oyuncusu Mamadou Fall ve son olarak Sarıyer forması giyen orta saha oyuncusu Aytaç Kara ile birer yıllık sözleşme imzalandı.
Son olarak Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'da forma giyen 21 yaşındaki sağ bek Batuhan Yavuz ile de 3 yıllık anlaşma sağlandı.
Kaynak: AA
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