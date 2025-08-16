İstanbulspor, Keçiörengücü ile 0-0 Berabere Kaldı

İstanbulspor Teknik Direktörü Alper Avcı, Ankara Keçiörengücü müsabakasının ardından, "Bugün Keçiörengücü deplasmanında 1 puan bizleri mutlu etmese de en nihayetinde ligin geri kalanında ihtiyacımız olan puanlardan bir tanesiydi" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında İstanbulspor, deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında İstanbulspor Teknik Direktörü Alper Avcı açıklamalarda bulundu. Avcı, "Rakip takımdan olan Mexer'e acil şifalar diliyorum, umarım durumu iyidir. Oyununla ilgili söylememiz gerekenler, aslında kendi oyun anlayışımızı yansıtmaya çalıştık. Topa daha fazla sahip olan, topu domine eden, oyun içerisinde topla beraber pozisyonu oynayamaya çalışan bir İstanbulspor olmak amacımız. Gol yememeyi öğreniyoruz. Bugün ilk 11'de başlayan Ali Şahin olsun, İzzet olsun, ilk defa takımızda görev aldılar. Oyuna sonradan dahil olan Yusuf Özcan, İsa olsun, onların da performansından memnunum. Takım halinde topa sahip olma oyunu oynarken, kesinlikle pasın hızını arttırmalıyız. Oyunun ritmini değiştirmeliyiz. Bugün yön değiştirme ile alakalı eksik kaldık. Bu hafta geçtiğimiz haftaya göre daha fazla buluştuk ama skor olmadıktan sonra yine dediğim gibi beraber kaldık. Bugün Keçiörengücü deplasmanında 1 puan bizleri mutlu etmese de en nihayetinde ligin geri kalanında ihtiyacımız olan puanlardan bir tanesiydi" açıklamasında bulundu. - ANKARA