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İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun Babası Vefat Etti - Son Dakika
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İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun Babası Vefat Etti

İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun babası Hacı Sadettin Sarıalioğlu, vefat etti. Sarı-siyahlı kulüp ve Trabzonspor Kulübü, başsağlığı mesajları yayımladı.

İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu\'nun Babası Vefat Etti
27.01.2024 - 17:01,  Güncelleme: 17:04
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İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun babası Hacı Sadettin Sarıalioğlu vefat etti.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Sadettin Sarıalioğlu'na Allah'tan rahmet, başkan Ecmel Faik Sarıalioğlu ve Sarıalioğlu ailesine başsağlığı dilendi.

Açıklamada, Hacı Sadettin Sarıalioğlu'nun yarın Trabzon'un Of ilçesinde bulunan Çayırbaşı Büyük Camii'nde ikindi vaktinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği ifade edildi.

Merhum Hacı Sadettin Sarıalioğlu için Trabzonspor Kulübü de başsağlığı ve taziye mesajı yayımladı.

Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinde yer alan mesajda, "Divan Kurulu Üyemiz ve İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun babası Saadettin Sarıalioğlu'nun vefat ettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Sarıalioğlu'na Allah'tan rahmet; Ecmel Faik Sarıalioğlu başta olmak üzere ailesi, yakınları ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
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