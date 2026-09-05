İstanbulspor, Mamadou Fall ve Aytaç Kara ile birer yıllık sözleşme imzaladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, Mamadou Fall ve Aytaç Kara'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden İstanbulspor, transfer sezonunun son gününde 2 oyuncu ile kadrosunu güçlendirdi. Sarı-siyahlılar, Kasımpaşa'nın kiralık olarak gönderdiği Bandırmaspor'da sezonu tamamlayan Mamadou Fall ve geçtiğimiz sezonu Amed Sportif Faaliyetler ve Sarıyer formaları ile geçiren Aytaç Kara ile 1'er yıllık sözleşme imzaladı.