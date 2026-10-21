İstanbulspor, Özer Hurmacı'yı 5 yıllık sözleşmeyle teknik direktör yaptı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, teknik direktörlük görevine Özer Hurmacı'yı getirdiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni teknik direktörümüz Özer Hurmacı, başkanımız Ecmel Faik Sarıalioğlu ile bir araya gelerek kendisini kulübümüze bağlayan 5 yıllık profesyonel sözleşmeye imzasını attı." ifadeleri kullanıldı.