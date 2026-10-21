İstanbulspor, Özer Hurmacı'yı 5 yıllık sözleşmeyle teknik direktör yaptı - Son Dakika
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İstanbulspor, Özer Hurmacı'yı 5 yıllık sözleşmeyle teknik direktör yaptı

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İstanbulspor, teknik direktörlük görevine Özer Hurmacı'yı getirdiğini duyurdu. Kulüp açıklamasında Hurmacı'nın başkan Ecmel Faik Sarıalioğlu ile bir araya gelerek 5 yıllık profesyonel sözleşmeye imza attığı belirtildi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, teknik direktörlük görevine Özer Hurmacı'yı getirdiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni teknik direktörümüz Özer Hurmacı, başkanımız Ecmel Faik Sarıalioğlu ile bir araya gelerek kendisini kulübümüze bağlayan 5 yıllık profesyonel sözleşmeye imzasını attı." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
Özer HurmacıİstanbulsporFutbolSporSon Dakika

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