İstanbulspor Teknik Sorumlusu Pirali Ali, Ankara Keçiörengücü mağlubiyeti ardından yaptığı açıklamada, "Mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Ankara Keçiörengücü'ne 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İstanbulspor Teknik Sorumlusu Pirali Ali, "Öncelikle çok üzgünüz. Galibiyet alamadık. Milli arada maça iyi hazırlandık ve rakibimizi analiz ettik. Her şeyimizi hazır ettik fakat maalesef istediğimiz sonucu alamadık. Oyun anlamında iki farklı yarı oldu. Maalesef ilk yarı istediğimiz oyunu oynayamadık. Rakibin de bizim de fazla pozisyona giremediği bir yarı oldu. Maalesef penaltıdan kalemizde golü gördük ki o pozisyona da bir bakmamız lazım. İkinci yarıya üç değişiklik yaparak başladık. Sahadaki oyunumuz değişti. Pozisyonlar da bulduk fakat gol yapamadık. Mücadeleye devam edeceğiz. İlk devrenin bitmesine daha 4 maç var. İnşallah iyi sonuçlar alarak mücadelemize devam ederiz" şeklinde konuştu.