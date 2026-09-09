İstanbulspor teknik direktörlük görevi için Olcay Demir ile anlaştı - Son Dakika
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İstanbulspor teknik direktörlük görevi için Olcay Demir ile anlaştı

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Trendyol 1. Lig ekibi İstanbulspor, Barış Kanbak ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevi için Olcay Demir ile anlaştı. Kulüp, Demir'in göreve başladığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, Barış Kanbak ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevi için Olcay Demir ile anlaştı.

Sarı-siyahlıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Hoş geldin Olcay Demir. Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Olcay Demir ile anlaşma sağlamıştır. Teknik Direktörümüz Olcay Demir'e hoş geldin dileklerimizi iletiyor, kulübümüz çatısı altında nice başarılar diliyoruz" denildi.

Daha önce İstanbulspor'da Teknik Direktör Fatih Tekke döneminde yardımcı antrenör olarak görev alan Olcay Demir, son olarak yine Tekke ile Trabzonspor'da çalıştı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor İstanbulspor teknik direktörlük görevi için Olcay Demir ile anlaştı - Son Dakika

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