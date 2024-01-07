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İstanbulspor Teknik Direktörü Hakan Yakın: Bizde Fenerbahçe kalitesi yok ama kendi futbolumu takıma oynatmak istiyorum - Son Dakika
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İstanbulspor Teknik Direktörü Hakan Yakın: Bizde Fenerbahçe kalitesi yok ama kendi futbolumu takıma oynatmak istiyorum

İstanbulspor Teknik Direktörü Hakan Yakın, 5-1'lik Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, 'Bizde Fenerbahçe kalitesi yok ama kendi futbolumu takıma oynatmak istiyorum' dedi. İstanbulspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında karşı karşıya geldiği Fenerbahçe'ye 5-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından İstanbulspor Teknik Direktörü Hakan Yakın basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İstanbulspor Teknik Direktörü Hakan Yakın: Bizde Fenerbahçe kalitesi yok ama kendi futbolumu takıma oynatmak istiyorum
07.01.2024 - 19:07,
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İstanbulspor Teknik Direktörü Hakan Yakın, 5-1'lik Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Bizde Fenerbahçe kalitesi yok ama kendi futbolumu takıma oynatmak istiyorum" dedi.

İstanbulspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında karşı karşıya geldiği Fenerbahçe'ye 5-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından İstanbulspor Teknik Direktörü Hakan Yakın basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Mücadeleye etkisiz başladıklarını aktaran Yakın, "İlk 5 dakikaya uyuyarak başladık. Gol yedikten sonra uyandık, daha sonra rakipten daha iyiydik. Daha sonra da çok iyi oynadık. Fenerbahçe çok güçlü bir rakip. 1-1'i bulduk ve oynamaya devam ettik. Ondan memnunum. Golü attıktan sonra kendi hatamızdan 2. golü yedik sonra konsantrasyonumuz bozuldu. Fenerbahçe ondan sonra pozisyonları affetmedi, 3-1 ve 4-1'i buldu ve devreye öyle girdik. Devre arası takıma söyleyecek fazla bir şey yoktu. 90 dakikaya bakarsak kendi istediğim futbolu oynatabiliyorum ve böyle devam edeceğiz. Fenerbahçe bildiğiniz gibi çok güçlü rakip. Bizde Fenerbahçe kalitesi yok ama kendi futbolumu takıma oynatmak istiyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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