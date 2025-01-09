İstanbulspor Teknik Direktörü Korkmaz Açıklamalarda Bulundu

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Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda Gaziantep FK'ya 4-0 mağlup olan Uğur Okulları İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, "Özellikle ikinci yarı çok iyi olduğumuzu düşünüyorum. İstediğimiz her şeyi yaptık. Çok fazla pozisyona girdik. Bu pozisyonları kaçırmamız ve mağlup olmamız son haftalarda ki İstanbulspor'u anlatıyor." dedi.

Korkmaz, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Gaziantep FK'nin sezon başında 10-15 veya üzerinde transfer yaptığına dikkati çekerek "Gaziantep FK'nın bu kadar fazla transfer yapıp da oran olarak kaliteyi tutturması emek işi. Bunu söyleyebiliriz. Çünkü, bugün rotasyon yaptıkları halde çok kuvvetli oyuncularla oynadılar." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbulspor'un çok geniş kadrosunun olmadığını ama 20 oyuncudan hangisi oynasa takımın performansının değişmediğini dile getiren Korkmaz, "1. ligde oynadığımız kadrodan 9 oyuncuya yakın değişiklik yaptık. Bugün oynayanlar lig içerisinde rotasyon yaptığımız oyunculardı." diye konuştu.

Karşılaşmanın özellikle ikinci yarısında "çok iyi" olduklarını anlatan Korkmaz, şöyle devam etti:

"İstediğimiz her şeyi yaptık. Çok fazla pozisyona girdik. Bu pozisyonları kaçırmamız ve mağlup olmamız son haftalardaki İstanbulspor'u anlatıyor. Son haftalarda girdiğimiz pozisyonları gol yaptığımız zaman maçı kazanıyoruz. Yapamadığımız zaman maçı kazanamıyoruz. Tabi bu son 3 golü anlatan bir şey değil. Maçın 45. dakikasından 85. dakikasına kadar süreden bahsediyorum. Baskılı oynayan üreten bir takımdık. Aslında oyun olarak maçtan önce düşündüğümüz sınavı geçtik. Bu seviyede işi 3 dakika bırakırsanız 3 dakikanın faturası bile ağır oluyor. Bu seviyenin oyuncuları bize bunu anlatmış oldu. Yaptığımız işin ne kadar ciddi olduğunu tekrar hatırlamış olduk. Ligde 3 gün sonra bir maçımız var. Aynı ciddiyetle ve bu maçta aldığımız derslerle yine pozitif futbol üreterek yolumuza devam edeceğiz."