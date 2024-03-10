İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz: Türk Futbolunda Değişim Gerekiyor - Son Dakika
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İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz: Türk Futbolunda Değişim Gerekiyor

İstanbulspor'un Kasımpaşa'ya mağlup olduğu maçın ardından konuşan teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, Türk futbolunda değişim gerektiğini belirtti. Korkmaz, hakem hataları ve ayrımcılık konularına değinerek kulüplerin toplu bir tepki koyması gerektiğini söyledi.

10.03.2024 20:07  Güncelleme: 20:13
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Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Kasımpaşa'ya sahasında 2-1 mağlup olan İstanbulspor'un teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz, Türk futbolunda bazı şeylerin değişmesi gerektiğini belirtti.

Osman Zeki Korkmaz, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Geçen haftadaki Ankaragücü maçına göre 4 eksikleri olduğunu belirten Osman Zeki Korkmaz, şunları söyledi:

"Eksiklikleri mazeret olarak göstermek istemiyorum ama Türk futbolunda bazı şeyler can sıkıcı olmaya başladı. Kayserispor maçında göreve geldik. O maçtaki 10 oyuncu bugün sahada yoktu. Buna rağmen maça hazırlandık. Golü bulduk ve pozisyonlar kaçırdık. İlk 45 dakika baskın taraf bizdik. Soyunma odasına giderken maçın hakemi, kaleci Alp Arda'yı zaman geçirmesin diye uyardı. Alp Arda da 'İlk yarı nasıldı?' diye sordu. Hoca 'İyiydi' dedi. Niye uyardın o zaman? Kafasında başka şeyler var. İkinci yarıda Kasımpaşa, topu bizim sahamızda topu tutmak için plan yaptı. Biz o plana hazırlanıyoruz da başkalarının planına hazırlanamıyoruz. Benim kart gördüğüm pozisyon öncesinde bir faul var, Mendy'nin boynu çıkacak. Oyun devam ediyor, çünkü İstanbulspor'un rakip sahada kalmasını istemiyorlar."

"Türk futbolunun büyük bir değişime ihtiyacı var"

Türk futbolunda İstanbulspor'un kalıcı olacağını belirten Korkmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Biz bir alt ligde düşeriz, sonrasında da çıkarız. İstanbulspor'u yöneten zihniyet, Türk futbolunda kalıcı ve belirleyici olacak. Teknik ekibimle beraber ben de kalıcı olacağım ama zihni çürümüş, başka dürtülerle hareket eden kurumlar en kısa zamanda Türk futbolundan temizlenecek. Türk futbolunun büyük bir değişime ihtiyacı var. 64. dakikada kaleci oyunu yavaşlattı diye sarı kart gören oyuncu var mı? Bu kadar üst seviyede bu adamların yer almaması gerekiyor. Biz, her maça bu lig bitmeyecekmiş gibi hazırlanıyoruz. Kasımpaşa bizden daha rahat. Ne iddiası var ligde? Niye biz daha baskınız? Bizim hesabımız uzun vadeli. Biz bunu yönetirken ayrımcılık beklemiyoruz. Son 15 dakika eksiklere rağmen baskın oynadık ama bazı şeyleri aşamadık. Olanlardan sonra bizim sesimiz az çıkar ve geçer gider. Şampiyonluk yarışı kızıştıkça daha büyük hatalar olacak ve insanların tepkisi bizimkisi gibi olmayacak. Olmadı da zaten. Fenerbahçe ve Galatasaray bu maça baksın ve gardını alsın. İş sıkıntıya gidiyor."

"Kulüplerin toplu bir tepki koyması gerekiyor"

İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun bu tip sorunlarla ilgili tepki koyduğunu belirten Korkmaz, "Maçtan sonra herkes, kendi pozisyonuyla ilgili konuşursa bu sadece şikayet olur. Kulüplerin toplu bir tepki koyması gerekiyor. Gazeteye haber yaptıran ve maçtan sonra basın sözcüsü konuşturan kişi, Kulüpler Birliği'nde sesini çıkartmıyor. Bu maçta ince ince top diğer tarafta tutuldu. Alp Arda'nın sarı kart gördüğü pozisyonda oyuncu topu koşarak almaya gidiyordu. Devre arasındaki olay zaten zihniyeti gösteriyor." şeklinde konuştu.

Oyuncularının bir kopuş yaşamadığını dile getiren Korkmaz, "İnsanlar bizim koptuğumuzu düşünerek başka şekilde hareket ediyor. Biz, Pendikspor maçına aynı motivasyonla çıkacağız ama bu durum bizi rahatsız etmeye başladı." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz: Türk Futbolunda Değişim Gerekiyor - Son Dakika

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