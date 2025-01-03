İstanbulspor'un 99. Yılı Kutlandı - Son Dakika
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Spor

İstanbulspor'un 99. Yılı Kutlandı

İstanbulspor, kuruluşunun 99. yılını düzenlenen etkinlikle ve Abdullah Avcı'nın katılımıyla kutladı.

03.01.2025 14:46
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Türk futbolunun köklü kulüplerinden biri olan ve Trendyol 1. Lig'de mücadele eden İstanbulspor'un kuruluşunun 99. yılı düzenlenen etkinlikle kutlandı.

İstanbul Erkek Lisesi'nde organize edilen etkinliğe İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, takımın teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz, 1991-1995 yıllarında sarı-siyahlı formayı giyen ve daha sonra kulüpte çeşitli yaş gruplarında antrenörlük de yapan deneyimli teknik adam Abdullah Avcı'nın yanı sıra yöneticiler, okul yönetimi, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Avcı, etkinlikten önce kulüp tarihiyle ilgili formaların, kupaların ve kulübe ait eserlerin yer aldığı bölümü ziyaret ettikten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kendisini İstanbulspor camiasına ait hissettiğinin altını çizen Abdullah Avcı, "Futbolculuğumun 4 senesi ve 2 şampiyonluk, İstanbulspor ile 3. Lig'den 2. Lig'e çıktık. Antrenörlüğe de başlangıç noktam. 1999-2004 arası hem A takımda yardımcı antrenörlük hem de altyapı teknik sorumluluğunu yaptım. Yani benim için çıkış noktası mesleki olarak da antrenörlüğe geçişimde İstanbulspor'un çok büyük katkısı var. İstanbulspor geçmişiyle, tarihiyle büyük ve elit bir camia. Bence her şeyiyle örnek olabilecek bir okulun içindeyiz. Ülkenin siyasetine, ekonomisine, ticaretine birçok öğrenci kazandırmış bir okulun içindeyiz." diye konuştu.

İstanbulspor'da forma giydiği dönemlere ait bir anısını anlatan Avcı, "1991-1992 sezonunda ilk şampiyonluğumuz ile 3. Lig'den 2. Lig'e çıktık. Okulun pilav günü vardı. O gün de son maç, kazanırsak şampiyon olacağız. Burada öğrencilerin kaldığı yerde kamp yaptık. Okulun mezuniyetine gelenlerle beraber o gün stadyuma hep beraber gidildi. O gün şampiyonluğu kazanmıştık ve şampiyonluk golünü de ben atmıştım. Onun için İstanbulspor bende anısı, hikayesi, hatırası çok fazla olan bir kulüptür. İstanbulspor, her zaman saygı duyduğum ve ait hissettiğim bir yerdir. Onun için buradayım. Organizasyonu yapanlara teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Etkinlik, düzenlenen konferansta yapılan konuşmaların ardından sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor İstanbulspor'un 99. Yılı Kutlandı - Son Dakika

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