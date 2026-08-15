İstanbulspor ve Bodrum FK 2-2 Berabere Kaldı - Son Dakika
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İstanbulspor ve Bodrum FK 2-2 Berabere Kaldı

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İstanbulspor, 1. Lig 2. haftasında Bodrum FK ile 2-2 berabere kalarak ilk puanlarını aldı.

İSTANBULSPOR, 1'inci Lig'in 2'nci haftasında sahasında Bodrum FK ile 2-2 berabere kaldı.

1'inci Lig'in 2'nci haftasında İstanbulspor, sahasında Bodrum FK'yı konuk etti. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadelede Ömer Faruk Turtay düdük çaldı. Ömer Faruk Turtay'ın yardımcılıklarını Emrah Ünal ile Berat Binbir üstlendi. Karşılaşmaya ev sahibi İstanbulspor; Alp Tutar, Özcan Şahan, Duran Şahin, Michael Ologo, Yusuf Ali Özer, İsa Dayaklı, Abdullah Dijlan Aydın, Ilianov Iliev, Ömer Faruk Duymaz, Berk Ali Nizam ve Phellipe Cardoso Araujo ilk 11'iyle çıktı. Konuk ekip Bodrum FK ise; Diogo Sousa, Berşan Yavuzay, İsmail Tarım, Ali Aytemur, Emre Kaplan, Mustafa Erdilman, Pedro Brazao, Ege Bilsel, Ege Arslan, Devrim Şahin ve Ali Habeşoğlu ile sahada yer aldı.

Çekişmeli geçen mücadelede kazanan çıkmadı ve karşılaşma 2-2 eşitlikle sonuçlandı. İstanbulspor'un gollerini 3'üncü dakikada Ilianov Iliev ile 21'inci dakikada Yusuf Ali Özer kaydetti. Bodrum FK'nın golleri ise 77'nci dakikada Florian Loshaj ile 79'uncu dakikada Ege Bilsel'den geldi. Bu sonucun ardından her iki takım da ilk puanlarını aldı.

Kaynak: DHA

İstanbulspor, Bodrum, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İstanbulspor ve Bodrum FK 2-2 Berabere Kaldı - Son Dakika

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