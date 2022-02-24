İstanbulspor yağmur altında çalıştı - Son Dakika
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İstanbulspor yağmur altında çalıştı

24.02.2022 18:30

- İstanbulspor yağmur altında çalıştı İstanbulspor, Spor Toto 1. Lig'de bu hafta evinde oynayacağı Kocaelispor maçın hazırlıklarını yağmur altında yaptığı antrenmanla sürdürdü.

- İstanbulspor yağmur altında çalıştı

İSTANBUL - İstanbulspor, Spor Toto 1. Lig'de bu hafta evinde oynayacağı Kocaelispor maçın hazırlıklarını yağmur altında yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Spor Toto 1. Lig 27. haftasında İstanbulspor, pazar günü saat 19.00'da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-siyahlılar bu maç öncesinde hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Futbolcular antrenmanın devamında taktik çalışma gerçekleştirdi.

İstanbulspor, Kocaelispor mücadelesinin hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

İstanbulspor yağmur altında çalıştı
İstanbulspor yağmur altında çalıştı
İstanbulspor yağmur altında çalıştı

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MKE Ankaragücü, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarına başladı MKE Ankaragücü, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarına başladı

İstanbulspor, Spor Toto, Esenyurt, Pazar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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