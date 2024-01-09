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İstanbulspor, Yukatel Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşacak - Son Dakika
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İstanbulspor, Yukatel Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşacak

İstanbulspor, Trendyol Süper Lig 16. hafta erteleme maçında yarın Yukatel Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşacak. Yeni Adana Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak ve hakem Murat Erdoğan yönetecek. İstanbulspor son 5 maçından mağlup ayrılarak ligde son sırada yer alıyor. Yukatel Adana Demirspor ise 28 puanla 7. sırada bulunuyor ve yaptığı 18 lig maçında 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

İstanbulspor, Yukatel Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşacak
09.01.2024 - 11:48,
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İstanbulspor, Trendyol Süper Lig 16. hafta erteleme maçında yarın deplasmanda Yukatel Adana Demirspor'la karşılaşacak.

Yeni Adana Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Murat Erdoğan yönetecek.

Son 5 maçından mağlup ayrılan İstanbulspor, 5 puanla ligde son sırada yer alıyor.

Yaptığı 18 lig maçında 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Yukatel Adana Demirspor ise 28 puanla 7. sırada bulunuyor.

Kaynak: AA
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