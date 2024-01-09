İstanbulspor, Yukatel Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşacak

İstanbulspor, Trendyol Süper Lig 16. hafta erteleme maçında yarın deplasmanda Yukatel Adana Demirspor'la karşılaşacak.

Yeni Adana Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Murat Erdoğan yönetecek.

Son 5 maçından mağlup ayrılan İstanbulspor, 5 puanla ligde son sırada yer alıyor.

Yaptığı 18 lig maçında 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Yukatel Adana Demirspor ise 28 puanla 7. sırada bulunuyor.