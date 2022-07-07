SPOR İstanbulsporlu İbrahim Yılmaz: Gollerime Süper Lig'de de devam etmek istiyorum

İstanbulsporlu İbrahim Yılmaz: Gollerime Süper Lig'de de devam etmek istiyorum

"Sezona büyük bir maçla başlamak istiyorduk"

"Trabzonspor maçına en iyi şekilde hazırlanacağız"

İbrahim ALİOĞLU - Ata SELÇUK/ İSTANBUL,(DHA)- İstanbulspor'un kaptanı İbrahim Yılmaz, "En iyi şekilde yeni sezona hazırlanıyorum. 1'inci Lig'de attığım gollerin üstüne koyarak Süper Lig'de de devam etmek istiyorum" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in yeni takımı İstanbulspor'un golcü oyuncusu İbrahim Yılmaz, sezonun ilk haftasında oynanacak Trabzonspor maçı ve gelecek sezon ile ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

"SEZONA BÜYÜK BİR MAÇLA BAŞLAMAK İSTİYORDUK"

Yeni sezon hazırlıklarına başladıklarını söyleyen Yılmaz, "Sezon tüm takımlara hayırlı olsun. Yeni sezonun Fair Play içinde güzel bir sezon olmasını diliyorum. Fikstür çekimi öncesi bir tahminimiz vardı ve ligin açılışını büyük bir takımla yapmak istiyorduk. İlk hafta Trabzonspor ile oynuyoruz. İnşallah en iyi şekilde hazırlanıp lige iyi bir başlangıç yaparız" dedi.

"TRABZONSPOR MAÇINA EN İYİ ŞEKİLDE HAZIRLANACAĞIZ"

Hedefler hakkında konuşmanın erken olduğuna değinen 28 yaşındaki futbolcu, "Şimdiden hedefleri konuşmak için çok erken çünkü daha transfer yapmadık. Aramıza yeni katılacak isimlerle Süper Lig'de iyi bir takım olacağımızı düşünüyorum. Yeni gelen arkadaşlarımızla birlikte Trabzonspor maçına en iyi şekilde hazırlanacağız" şeklinde konuştu.

"GOLLERİME SÜPER LİG'DE DEVAM ETMEK İSTİYORUM"

Gelecek sezon gollerine devam etmek istediğini belirten Yılmaz, "Yeni sezona başlayalı bir hafta oldu ve ben de en iyi şekilde yeni sezona hazırlanıyorum. 1'inci Lig'de attığım gollerin üstüne koyarak Süper Lig'de de devam etmek istiyorum" diye konuştu.