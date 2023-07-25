İşte kasaya girecek para! Fenerbahçe forma göğüs sponsorunu duyurdu - Son Dakika
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İşte kasaya girecek para! Fenerbahçe forma göğüs sponsorunu duyurdu

25.07.2023 14:33

Fenerbahçe, Otokoç markası ile 1+1 yıllık sponsorluk sözleşmesi imzaladı. Sarı-lacivertliler, bu anlaşmadan yıllık 195 milyon TL + KDV ve 46.5 milyon TL başarı bonusu elde edecek.

Süper Lig devi Fenerbahçe, forma göğüs sponsorluğu için Otokoç markası ile 1+1 yıllık sponsorluk sözleşmesi imzalandığını açıkladı.

195 MİLYON TL + BAŞARI BONUSU

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, 1+1 yıllık sözleşme imzandığınıve bunun karşılığında 195 milyon TL + KDV, ek olarak çeşitli başarılar halinde 46.5 milyon TL ödeneceği duyuruldu.

AÇIKLAMA GELDİ

KAP'a yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Futbol A Takımının forma göğüs reklamında ve diğer muhtelif mecralarda OTOKOÇ markasının kullanılması konusunda Otokoç Otomotiv AŞ ile 2023/2024 sezonu için sözleşme bedeli 195.000.000 TL +KDV olmak üzere 1 yıl uzatma opsiyonlu sözleşme imzalanmıştır. Ayrıca UEFA Konferans Ligi, TFF Süper Lig, TFF Ziraat Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'da gelen başarılar ile birlikte azami 46.500.000 TL net başarı primi ödenecektir" ifadeleri kullanıldı.

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Otokoç Otomotiv, Fenerbahçe, Otokoç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İşte kasaya girecek para! Fenerbahçe forma göğüs sponsorunu duyurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İşte kasaya girecek para! Fenerbahçe forma göğüs sponsorunu duyurdu - Son Dakika
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