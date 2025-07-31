İşte Osimhen\'in Galatasaray\'a maliyeti

Galatasaray Osimhen için Napoli'ye 75 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceğini açıkladı. Ayrıca Osimhen Galatasaray'dan her sezon için 15 milyon euro alacak.

Galatasaray uzun süredir kadrosuna katmak için uğraş verdiği Victor Osimhen transferini bitirdi. Nijeryalı golcü ile kişisel şartlarda anlaşan sarı-kırmızılılar, Napoli ile yapılan pazarlıklarda da İtalyan kulübünü ikna etmeyi başardı.

Yıldız oyuncu dün özel bir uçak ile İstanbul'a gelirken; Osimhen, havalimanında büyük bir coşkuyla karşılandı.

GALATASARAY'DAN KAP'A YENİ AÇIKLAMA

Öte yandan Galatasaray Klübü Osimhen transferine ilişkin Kamuoyunu Aydınlatma Platformu (KAP)'a bildirimde bulundu.

İŞTE TÜM MALİYETİ

Galatasaray KAP'a yaptığı açıklamada Osimhen için Napoli'ye 75 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği belirtildi. Ayrıca Osimhen Galatasaray'dan her sezon için 15 milyon euro alacak.

İşte Galatasaray'ın KAP yaptığı bildirim: "Profesyonel futbolcu Victor James Osimhen'in transferi konusunda, kulübü SSCN Napoli SPA ile anlaşmaya varılmıştır. Bu kapsamda, futbolcunun eski kulübüne net 75.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir.

Ayrıca, yapılan anlaşma kapsamında futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek kârın %10'u SSCN Napoli SPA'ya ödenecektir. Futbolcu ile 2025-2026 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

5 MİLYON EURO İMAJ HAKKI

Yapılan anlaşmaya göre, futbolcuya her bir sezon için net 15.000.000 EUR garanti ücret, net 1.000.000 EUR tutarında sadakat primi ile 5.000.000 EUR tutarında imaj hakkı ücreti ödenecektir."