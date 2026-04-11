İstese yapamaz! Hamza Akman boş kaleye inanılmazı başardı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstese yapamaz! Hamza Akman boş kaleye inanılmazı başardı

İstese yapamaz! Hamza Akman boş kaleye inanılmazı başardı
11.04.2026 20:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1. Lig ekiplerinden Pendikspor forması giyen Hamza Akman, Çorum FK mücadelesinin 88. dakikasındaki bir pozisyonda topu boş kaleye ağlara gönderemedi. Pendikspor, bu pozisyondan birkaç dakika sonra 90+3'te yediği golle rakibi karşısında sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Trendyol 1. Lig'de haftanın en çok konuşulacak anlarından biri Pendik Stadı'nda yaşandı. Pendikspor'un golcü oyuncusu Hamza Akman, Çorum FK karşısında inanılmaz bir pozisyondan yararlanamayınca, İstanbul ekibi dramatik bir puan kaybıyla sarsıldı.

İNANILMASI GÜÇ BİR AN: BOŞ KALEYE KAÇIRDI

Mücadele Pendikspor’un 1-0’lık üstünlüğüyle devam ederken, maçın 88. dakikasında futbol sahalarında ender görülen bir an yaşandı. Gelişen Pendikspor atağında topu önünde bulan Hamza Akman, kalecinin kalede olmadığı pozisyonda meşin yuvarlağı boş ağlara göndermek yerine çizgi üstünde yere düşen rakibine nişanladı. Tribünlerin ve teknik heyetin büyük şaşkınlık yaşadığı bu pozisyon, maçın kaderini tayin etti.

''ATAMAYANA ATARLAR'' KURALI İŞLEDİ

Kaçan net fırsatın faturası Pendikspor için ağır oldu. Maçın son bölümlerinde baskısını artıran konuk ekip Çorum FK, aradığı golü 90+3. dakikada Mame Thiam ile buldu. Uzatma dakikalarında gelen bu golle mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla birlikte Pendikspor, galibiyete çok yaklaştığı maçtan 1 puanla ayrılmak zorunda kalırken, Hamza Akman’ın kaçırdığı pozisyon sosyal medyada günün en çok izlenen ve paylaşılan videoları arasına girdi.

Son Dakika Spor İstese yapamaz! Hamza Akman boş kaleye inanılmazı başardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp olarak aranıyordu: Metruk binada boğazı kesilmiş bulundu Kayıp olarak aranıyordu: Metruk binada boğazı kesilmiş bulundu
Ünlü isimlere yeni bir soruşturma daha geliyor: Başsavcı Fatih Dönmez açıkladı Ünlü isimlere yeni bir soruşturma daha geliyor: Başsavcı Fatih Dönmez açıkladı
Avustralya’nın Arda Güler korkusu Milli yıldızımızı bakın kime benzettiler Avustralya'nın Arda Güler korkusu! Milli yıldızımızı bakın kime benzettiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail’e “apartheid“ tepkisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e "apartheid" tepkisi
Bakan Gürlek duyurdu: Türkiye’den Sumud Filosu için çarpıcı hamle Bakan Gürlek duyurdu: Türkiye'den Sumud Filosu için çarpıcı hamle
Fenerbahçe’den yeni golcü açıklaması: Haziran ayında takımda Fenerbahçe'den yeni golcü açıklaması: Haziran ayında takımda

20:41
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu
20:18
İran-ABD müzakerelerinde kriz patlak verdi O konuda bir türlü anlaşamıyorlar
İran-ABD müzakerelerinde kriz patlak verdi! O konuda bir türlü anlaşamıyorlar
19:51
47 yıl sonra tarihi temas: ABD ve İran aynı masada
47 yıl sonra tarihi temas: ABD ve İran aynı masada
18:58
Canlı anlatım: Maçta ilk gol geldi
Canlı anlatım: Maçta ilk gol geldi
18:10
Irak’ta yeni cumhurbaşkanı Nizar Amedi oldu
Irak'ta yeni cumhurbaşkanı Nizar Amedi oldu
17:36
ABD-İran-Pakistan arasındaki ilk gün görüşmeleri sona erdi
ABD-İran-Pakistan arasındaki ilk gün görüşmeleri sona erdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 20:53:42. #7.12#
SON DAKİKA: İstese yapamaz! Hamza Akman boş kaleye inanılmazı başardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.