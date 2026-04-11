İstese yapamaz! Hamza Akman boş kaleye inanılmazı başardı

Trendyol 1. Lig'de haftanın en çok konuşulacak anlarından biri Pendik Stadı'nda yaşandı. Pendikspor'un golcü oyuncusu Hamza Akman, Çorum FK karşısında inanılmaz bir pozisyondan yararlanamayınca, İstanbul ekibi dramatik bir puan kaybıyla sarsıldı.

İNANILMASI GÜÇ BİR AN: BOŞ KALEYE KAÇIRDI

Mücadele Pendikspor’un 1-0’lık üstünlüğüyle devam ederken, maçın 88. dakikasında futbol sahalarında ender görülen bir an yaşandı. Gelişen Pendikspor atağında topu önünde bulan Hamza Akman, kalecinin kalede olmadığı pozisyonda meşin yuvarlağı boş ağlara göndermek yerine çizgi üstünde yere düşen rakibine nişanladı. Tribünlerin ve teknik heyetin büyük şaşkınlık yaşadığı bu pozisyon, maçın kaderini tayin etti.

''ATAMAYANA ATARLAR'' KURALI İŞLEDİ

Kaçan net fırsatın faturası Pendikspor için ağır oldu. Maçın son bölümlerinde baskısını artıran konuk ekip Çorum FK, aradığı golü 90+3. dakikada Mame Thiam ile buldu. Uzatma dakikalarında gelen bu golle mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla birlikte Pendikspor, galibiyete çok yaklaştığı maçtan 1 puanla ayrılmak zorunda kalırken, Hamza Akman’ın kaçırdığı pozisyon sosyal medyada günün en çok izlenen ve paylaşılan videoları arasına girdi.